Медведев рассказал, каким рыбопроизводителям положены льготы

ГОРКИ, 15 октября. /ТАСС/. Льготы должны получать те рыбохозяйственные предприятия, которые используют современные технологии и добиваются высокой степени переработки. Такое мнение выразил премьер-министр России Дмитрий Медведев на совещании об исполнении поручений президента и правительства РФ, где, в частности, обсуждался вопрос совершенствования пользования объектами водных биологических ресурсов.

"Льготы, конечно, нужно давать, но давать тем предприятиям, которые внедряют современные технологии и добиваются высокой степени переработки", - сказал премьер.

Он отметил, что в настоящее время для всех предприятий рыбохозяйственного комплекса действуют одинаковые ставки сбора за пользование водными биоресурсами независимо от того, производят ли они продукцию с высокой степенью переработки или экспортируют практически непереработанную рыбу и морепродукты. При этом сами ставки сбора не индексировались уже 10 лет, добавил Медведев.