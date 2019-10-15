Медведев поручил за три недели внести в кабмин проект по ставкам сбора на биоресурсы

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минсельхозу в течение трех недель внести в правительство законопроект по индексации ставки сбора за пользование водными биоресурсами. Об этом премьер заявил на совещании об исполнении поручений президента и правительства РФ.

"Давайте мы так договоримся. Три недели, и после этого лично доложите о том, что сделано", - сказал Медведев.

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев отметил, что документ уже согласован с профильными ведомствами.

"На сегодняшний день законопроект согласован Минэком, Минвостокразвития, Минпромторгом без замечаний, а также ФАС с замечаниями, которые рассмотрены в аппарате правительства и сняты. Все необходимые заключения получены. Сейчас у Антона Германовича [министра финансов Силуанова] буквально завтра должны собраться, посмотреть на те расчеты, которые есть, и будем вносить в правительство вариант", - сказал министр.

Речь идет о документе, предусматривающем механизмы индексации ставки сбора за пользование объектами водных биоресурсов для предприятий, экспортирующих продукцию низкой степени переработки.

"Данный законопроект предусматривает установление новых повышенных ставок сбора за пользование водными биоресурсами, отмену льготы в размере 15% на уплату сбора для всех, кроме градо- и поселкообразующих рыбохозяйственных организаций и рыболовецкий артерий, а также внедрение механизма стимулирования развития рыбопереработки и рыболовства, а именно предоставление вычета при производстве продукции высокой степени переработки", - сообщил министр.

По словам главы Минсельхоза, при создании документа учитывалась необходимость привлечения инвестиций и реализации инвестпроектов, предусмотренных законодательством о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов.

"Также мы направили прогнозный расчет поступлений в бюджет доходов от проведения индексации сбора за пользование объектами водных биоресурсов. Положения законопроекта были обсуждены на совещании у первого заместителя председателя правительства, министра финансов Антона Силуанова", - добавил Патрушев. Он пояснил, что по итогам обсуждения, 20 сентября, Минсельхоз представил доклад о расчетах ставок сбора с учетом уровня накопленной инфляции и рентабельности добычи отдельных видов водных биоресурсов.