В 2020 году Крым получит более 2,6 млрд рублей на благоустройство территорий

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 октября. /ТАСС/. Республика Крым в 2020 году рассчитывает получить более 2,6 млрд рублей на благоустройство придомовых территорий и других общественных пространств. Об этом во вторник сообщил глава республики Сергей Аксенов на своей странице в "Фейсбуке".

"Предварительно мы уже согласовали с федеральным правительством дальнейшие действия, и на следующий год планируется выделение более 2,6 млрд рублей на благоустройство придомовых и общественных территорий. Это в первую очередь касается только тех объектов, по которым уже существует проектно-сметная документация и положительное заключение государственной экспертизы", - написал Аксенов.

Кроме того, по его словам, правительство РФ готово выделить 700 млн рублей на изготовление проектно-сметной документации для благоустройства территорий, ремонта фасадов в 2021 и 2022 годах.

Он отметил, что планы благоустройства и конкретные объекты будут обсуждаться с представителями общественности.

В апреле вице-премьер крымского правительства Михаил Селезнев сообщал, что на проекты по благоустройству республике из федерального бюджета выделено в 2019 году 1,8 млрд рублей. В 2017-2018 годах в Крыму было обустроено 83 дворовых территории и 37 общественных пространств, на эти цели был выделен 851 млн рублей.