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Минтранс выявил нарушения в правилах провоза ручной клади "Победы"

Поводом для разбирательства послужило видео, на котором женщина уговаривает сотрудников аэропорта Внуково пустить ее на рейс "Победы" в Чебоксары, куда она направлялась на похороны родственника

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Минтранс РФ выявил в правилах провоза ручной клади авиакомпании "Победа" нарушения федеральных авиационных требований. Об этом сообщил во вторник на своей странице в Facebook заместитель секретаря генерального совета "Единой России", депутат Госдумы Евгений Ревенко, ранее направлявший соответствующий запрос.

Ранее телеграм-канал Baza опубликовал видео, в котором женщина уговаривает сотрудников аэропорта Внуково пустить ее на рейс "Победы" в Чебоксары, куда она направлялась на похороны родственника. Женщина выбрасывает вещи, которые не прошли по габаритам в ручную кладь, но на рейс ее все равно не пускают, так как посадка закончилась. Лоукостер "Победа" направил претензию авиационно-сервисной компании UTG, сотрудники которой допустили, по мнению лоукостера, некорректное общение с клиентом.

"В ответ на мой запрос прокуратура констатировала нарушение прав Валентины Лисечко при ее недопуске на трансферный рейс "Победы" в московском аэропорту", - написал политик, уточнив, что "это случилось из-за отсутствия координации действий между представителями авиакомпании". "Ее директору вынесено представление об устранении нарушений закона, оно находится на рассмотрении. Минтранс в свою очередь констатирует, что правила провоза ручной клади авиакомпании "Победа" не соответствуют федеральным авиационным требованиям", - отметил Ревенко.

Как пояснили в пресс-службе партии, проверки Минтранса и прокуратуры в отношении компаний UTG и "Победа" на предмет нарушения федеральных авиационных требований еще продолжаются. Кроме того, "в отношении должностных лиц авиакомпании ["Победа"] по факту отказа в перевозке будут применены меры административной ответственности", - проинформировали в пресс-службе.

Ревенко в конце августа направил запрос в транспортную прокуратуру с просьбой разобраться в ситуации с недопуском на рейс из Внуково пассажирки, направлявшейся в Чебоксары на похороны родственника.

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