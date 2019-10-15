Глава Железноводска: курортный сбор позволил привести в порядок запущенную инфраструктуру

ПЯТИГОРСК, 15 октября. /ТАСС/. Средства курортного сбора в Железноводске Ставропольского края помогли восстановить и отремонтировать объекты инфраструктуры, на которые долгие годы не было денег. На собранные деньги отремонтировали Лермонтовский терренкур, который был в запустении несколько десятилетий, рассказал во вторник ТАСС глава города Евгений Моисеев.

"На средства курортного сбора мы отремонтировали ключевой Лермонтовский терренкур, который находится в центральной части курортного лечебного парка, который не ремонтировался более 30 лет. В этом году закончили очень крупный проект по продлению каскадной лестницы. Проект начала 20-го года прошлого века, который предусматривал соединение нижнего и верхнего курортного парка единой каскадной лестницей с фонтанами, который бы позволил отдыхающим с нижней части города подниматься к бюветам по курортной зоне, а не по улице, как это происходило последние многие десятилетия", - сказал Моисеев.

По его словам, Железноводск также стал одним из центров событийного туризма. "У нас практически полгода каждый месяц проводятся массовые досуговые мероприятия, фестивали различные, которые привлекают до 100 тыс. зрителей. Одновременно мы очень сильно за последние несколько лет развили курортную инфраструктуру, отремонтировали улицы, освещение, тротуары, скверы, парки", - сказал глава города.

Он отметил, что поток туристов за последние пять лет ежегодно увеличивается более чем на 5%. "Полагаем, что привлекают приезжих именно природные, климатические особенности нашего города-курорта. Мы - единственный город на Кавминводах, да, наверное, во всей нашей стране, который находится в центре лесного массива площадью 42 кв. км, из которых более двух третей - это заказник с особым режимом сохранения природы. У нас очень много зверей, птиц в наших лесах, много деревьев различных пород, и лиственные, и хвойные", - сказал Моисеев.

Глава Железноводска отметил, что в городе также есть минеральная вода славяновской группы, которая обладает особыми целительными свойствами. "У нас есть минеральная лечебная грязь Тамбуканского озера, в Железноводске находится крупнейшая грязелечебница Европы с посещением более 1,2 тыс. в день. Помимо этого, у нас лесной массив, терренкуры, прогулки, склоны гор, куда ни посмотреть, во все стороны из нашего города, мы увидим только лес и горы", - добавил он.

Моисеев подчеркнул, что климат, в отличие от всей территории Ставропольского края, в Железноводске горный. "Город находится в горно-лесной зоне, в то время как во всем Ставропольском крае климат умеренно-континентальный. Мы всем отличаемся: комплекс этих лечебных факторов позволяет говорить о том, что лечение и оздоровление наших гостей происходит очень эффективно. Видимо, с этим связан постоянно растущий поток отдыхающих, которые едут к нам в город", - сказал собеседник агентства.

Курортный сбор

На Ставрополье с мая 2018 года введен курортный сбор в четырех городах-курортах: Ессентуках, Железноводске, Кисловодске и Пятигорске. В 2018 году в регионе собрали 185 млн рублей курортного сбора. Общая сумма курортного сбора в крае в 2019 году может превысить 260 млн рублей.