ФАС готова снять ограничения на установление "длинных тарифов"

ЯЛТА, 15 октября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба готова снять нормативные ограничения на установление долгосрочных тарифов для компаний, в частности для "Россетей", на срок более 5 лет, сообщил глава ФАС Игорь Артемьев на семинаре-совещании регулятора.

"Никаких проблем для "Россетей", для других крупных компаний установить "длинные тарифы" в принципе сегодня особо не существует. Мы готовы снять все нормативные ограничения, которые лимитирует горизонт в 3-5 лет - мы готовы эти ограничения снимать. Единственное, если региональные энергетические комиссии будут самостоятельно устанавливать, то мы готовы дать [им возможность] устанавливать тарифы сроком 3-5 лет, если больше, то нужно будет согласовывать с ФАС", - сказал Артемьев.

В ведомствах в настоящее время обсуждается переход на долгосрочные тарифы для "Россетей". Принципиальную поддержку заинтересованных министерств переход на "длинные тарифы" получил, но сроки перехода на них, а также конкретный срок, на который будут устанавливаться долгосрочные тарифы, пока не определен. Глава "Россетей" Павел Ливинский отмечал, что долгосрочные тарифы дадут возможность компании зарабатывать на дивиденды без ущерба для инвестиционной программы и не накладывая дополнительные обязательства на потребителей.