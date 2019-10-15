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МВФ ухудшил прогноз роста ВВП России в 2019 году до 1,1%

Кроме того, МВФ прогнозирует инфляцию в России на конец 2019 года на уровне 3,8%

ВАШИНГТОН, 15 октября. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз роста ВВП России в 2019 году на 0,5 процентного пункта (п.п.) по сравнению с апрельским докладом - до 1,1%, а в 2020 году - повысил на 0,2 п.п., до 1,9%. Об этом говорится в докладе МВФ о перспективах развития мировой экономики.

Кроме того, МВФ прогнозирует инфляцию в России на конец 2019 года на уровне 3,8% в годовом выражении (декабрь к декабрю), за 2020 год показатель составит 3,7%.

При этом по методике МВФ, по которой рассчитывается среднегодовой показатель, инфляция в России в 2019 году ожидается на уровне 4,7%, а в 2020 году - 3,5%.

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