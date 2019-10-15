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МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики из-за торговых споров

В докладе указаны показатели 3% в 2019 году и 3,4% в 2020 году. В апреле МВФ ожидал роста глобальной экономики на 3,3% и 3,6% соответственно
Здание Международного валютного фонда AP Photo/Cliff Owen
Описание
Здание Международного валютного фонда
© AP Photo/Cliff Owen

ВАШИНГТОН, 15 октября. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз роста мировой экономики в результате торговых споров до 3% в 2019 году и до 3,4% в 2020 году. Об этом говорится в докладе МВФ о перспективах развития мировой экономики.

В апрельском докладе МВФ ожидал роста глобальной экономики на 3,3% и 3,6% соответственно.

"Мировая экономика находится в синхронизированном спаде, темпы роста мировой экономики на 2019 год снова понижены - до 3%, самые низкие со времен мирового финансового кризиса (2007-2008 годы - прим. ТАСС). Это серьезное сокращение с 3,8% в 2017 году, когда мировая экономика находилась в фазе синхронизированного подъема", - отмечает в докладе главный экономист МВФ Гита Гопинат.

Прогноз по росту ВВП США

При этом МВФ улучшил по сравнению с апрельскими оценками прогноз по росту ВВП США в 2019 году с 2,3% до 2,4%, прогноз на 2020 год повышен с 1,9% до 2,1%. 

В сентябре Федеральная резервная система (ФРС) США улучшила прогноз роста ВВП страны в 2019 году до 2,2% с 2,1%. Прогноз роста ВВП на 2020 год сохранился на уровне 2%, на 2021 год - повышен до 1,9% с 1,8%. В 2022 году ФРС ожидает рост ВВП США на уровне 1,8%.

18 сентября ФРС второй раз за год снизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 1,75-2%.

Цены на нефть

МВФ изменил свой прогноз среднегодовой цены нефти на 2019-2020 годы. Фонд ожидает, что в 2019 году она достигнет $61,78, а в 2020 году снизится - до $57,94. 

В апрельском докладе МВФ прогнозировал цену за баррель нефти в 2019 и 2020 годах в $59,16 и $59,02 соответственно. В июле МВФ ожидал, что цена за баррель нефти в 2019 и 2020 годах достигнет $65,52 и $63,88 соответственно.

Показатель для расчетов берется как среднее арифметическое стоимости британского, дубайского и западнотехасского сортов.

Согласно документу, цена за баррель нефти в 2018 году в среднем составляла $68,33.

Кроме того, как ожидается, цены на нефть снизятся до $55 за баррель к 2023 году, что "согласуется с пониженными перспективами спроса в среднем". В фонде подчеркивают, что, преодолев в апреле 2019 года показатель в $71, "цены на нефть существенно сокращаются из-за рекордного роста ее добычи в Соединенных Штатах и низких показателей роста мировой экономики (особенно стран с развивающейся экономикой)".

Падение ВВП Венесуэлы

МВФ прогнозирует падение ВВП Венесуэлы в 2019 году на 35%, а в следующем - на 10%. При этом в фонде отмечают, что в 2018 году спад экономики страны составил 18%.

В 2018 году инфляция в стране достигла 65 374,1%, тогда как в опубликованном в июле прошлого года докладе об экономической ситуации в западном полушарии эксперты прогнозировали, что этот показатель составит 1 000 000%.

При этом фонд значительно улучшил свой предыдущий прогноз по росту потребительских цен в Боливарианской Республике в 2019 году. Так, в апреле МВФ ожидал, что инфляция в 2019 и 2020 годах достигнет в стране 10 млн процентов. Сейчас же эксперты фонда пересмотрели свои оценки и теперь прогнозируют этот показатель на уровне 200 тыс. процентов и 500 тыс. процентов соответственно.

Безработица в стране прогнозируется на уровне 47,2% в нынешнем году и 50,5% - в следующем. В прошлом году показатель составил 35%.

Такого рода изменения в оценках в фонде объясняют "высокой степенью неопределенности" прогнозов по экономической ситуации в Венесуэле. "Прогнозы экономического развития Венесуэлы, включая оценку изменений в экономике в прошлом и настоящем, взятую за основу прогнозов, затруднены из-за отсутствия консультаций с официальными органами (последние консультации по Статье IV были проведены в 2004 году), неполного понимания представляемых данных, а также трудностей толкования некоторых предоставленных экономических индикаторов в связи с изменениями в экономике", - отмечают авторы доклада.

По их словам, "эффекты гиперинфляции и пробелы в предоставленных данных означают, что прогнозируемые сотрудниками МВФ макроэкономические показатели должны толковаться с осторожностью".

Боливарианская Республика в последние годы переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся девальвацией национальной валюты. Согласно оценкам ООН, страну покинули уже более 4 млн человек.

О других странах

МВФ понизил прогноз роста ВВП Германии в 2019 году по сравнению со своими апрельскими оценками на 0,3 п.п. - с 0,8% до 0,5%, также ухудшен прогноз на 2020 год на 0,2 п.п. - с 1,4% до 1,2%. В середине августа Федеральное статистическое ведомство ФРГ сообщило, что ВВП Германии снизился во II квартале текущего года на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом. В конце августа журнал Der Spiegel со ссылкой на доклад ведомства федерального канцлера ФРГ сообщил, что оно ожидает продолжения спада темпов роста национальной экономики в 2019 году и в конечном итоге рецессии.

Также МВФ прогнозирует падение ВВП Ирана в 2019 году на 9,5%. В апреле фонд прогнозировал снижение ВВП страны на 6%. Прогноз на 2020 год также изменен. Теперь МВФ считает, что рост экономики республики в будущем году будет нулевым против апрельского прогноза роста на уровне 0,2%.

МВФ снизил прогноз по росту ВВП Китая в 2019 году на 0,2 п.п. - до 6,1%. В апреле фонд прогнозировал рост ВВП страны на 6,3%. Также МВФ снизил прогноз по росту ВВП Китая на 2020 год. Теперь фонд ожидает роста экономики на 5,8% против апрельского прогноза на уровне 6,1%. В Китае наблюдается постепенное замедление роста ВВП. В 2010 году этот показатель был на уровне 10,4%, он продолжил понижаться с 2011 по 2016 годы - с 9,2% до 6,7%. В 2017 году темпы, вопреки сложившейся тенденции, повысились до 6,8%, в 2018 году - на 6,6%. Согласно официальному прогнозу, динамика экономического развития КНР в 2019 году составит 6-6,5%.

МВФ прогнозирует снижение ВВП Аргентины в 2019 году на 3,1%. В апреле фонд прогнозировал падение ВВП страны в 2019 году на 1,2%. Прогноз по 2020 году так же пересмотрен в сторону ухудшения. Так, теперь фонд прогнозирует снижение экономики Аргентины в будущем году на 1,3% против роста на 2,2%, прогнозировавшегося в апреле. По данным Национального института статистики и переписи Аргентины, ВВП по итогам 2019 года в стране сократится на 2,6%. В 2018 инфляция в стране составила 47,6%, в 2019 году, по прогнозам аналитиков, этот показатель превысит 50%.

Экономическая ситуация в Аргентине обострилась после прошедших 11 августа праймериз, на которых действующего президента Маурисио Макри на 15% обошел левоцентристский кандидат в президенты Альберто Фернандес. После оглашения результатов волеизъявления курс песо по отношению к доллару резко упал, а основной аргентинский биржевой индекс Merval обвалился на 38%.

МВФ прогнозирует рост ВВП Турции в 2019 году на 0,2%.  В апреле фонд прогнозировал падение ВВП страны в 2019 году на 2,5%. Прогноз по 2020 году также был повышен. Теперь фонд ожидает роста ВВП республики на 3% против 2,5%, ожидавшихся в апреле. Ранее Европейский банк реконструкции и развития опубликовал прогноз, согласно которому в 2019 году ВВП Турции снизится на 1%, при том, что в ноябре эксперты банка предсказывали рост на 1%. Однако затяжным этот кризис не будет, и уже в 2020 году экономика Турции, согласно расчетам экономистов банка, должна вырасти на 2,5%.

Теги
АргентинаСШАИранГерманияВенесуэлаКитай
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