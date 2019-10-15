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Ситуация вокруг поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба"
Обновлено 

Минск оценил потери из-за налогового маневра и загрязненной нефти

Первый заместитель министра иностранных дел Белоруссии Андрей Евдоченко заявил, что страна недополучила около $1,5 млрд

МИНСК, 15 октября. /ТАСС/. Белоруссия из-за налогового маневра и загрязненной российской нефти недополучила в экспортной программе около $1,5 млрд. Об этом сообщил во вторник журналистам первый заместитель министра иностранных дел республики Андрей Евдоченко.

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"За счет налогового маневра, недопоставок нефтепродуктов, грязной нефти мы в нашей экспортной программе недополучили примерно $1,5 млрд. Из этой суммы 55% мы смогли компенсировать за счет наращивания экспортных поставок по другим видам продукции. Но надо посмотреть резерв, где найти еще половину до конца года", - сказал замглавы МИД, слова которого приводит агентство БелТА.

Он отметил, что в Минске возникают проблемы и при диверсификации экспорта. "В этом году ровно на долю в 30% мы вышли на рынках дальнего зарубежья, - проинформировал Евдоченко. - В части России и рынка ЕС произошло смещение в пользу РФ в связи с той ситуацией, которую мы имеем по рынку нефти и нефтепродуктов". По его словам, налоговый маневр привел к возрастанию доли России и уменьшению рынка Евросоюза за счет потерь по поставкам нефтепродуктов.

В настоящее время Белоруссия и Россия ведут переговоры по вопросам двустороннего сотрудничества. Среди разногласий - налоговый маневр в российской нефтяной отрасли. Минск хочет компенсации потерь от ухудшающихся условий торговли нефтью, а Москва в ответ предложила углубить интеграцию в соответствии с договором о Союзном государстве 1999 года. Белорусский Минфин подсчитал, что потери бюджета от реализации налогового маневра в РФ в 2019 году составят порядка $400 млн.

Новость обновлена (16:57 мск) - приводятся дополнительные высказывания Евдоченко

Теги
БелоруссияСитуация вокруг поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба"
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