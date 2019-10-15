Суд отказал властям Петербурга в иске к "Метрострою" по Фрунзенскому радиусу подземки

"Информация о принятом судебном акте: в иске отказать полностью", - говорится в решении суда. Полный текст и резолютивная часть решения пока не опубликованы.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отказал в иске властей города к "Метрострою", связанному с нарушениями норм при инженерной подготовке Фрунзенского радиуса подземки, следует из данных картотеки арбитражных дел.

Иск к "Метрострою" был подан в апреле этого года властями города в лице госучрежения "Дирекция транспортного строительства" (ДТС). Как сообщили ТАСС в пресс-службе городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры, в ведении которого находится ДТС, иск был связан с инженерной подготовкой Фрунзенского радиуса и нарушениями норм при выполнении работ, которые допустила компания.

Нарушения, по данным комитета, также были зафиксированы сотрудниками инспекции технического надзора ДТС. Сумма иска составляла почти 2 млн рублей. Ранее власти города и "Метрострой" уже судились по вопросу госконтракта на 390 млн рублей на инженерную подготовку Фрунзенского радиуса. По иску компании арбитражный суд запретил властям города в одностороннем порядке отказываться от исполнения контракта.

Фрунзенский радиус - три новых станции метро на юге Петербурга: "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары". Станции строились с 2013 года, их открытие переносилось несколько лет. В этом году станции планировали открыть в сентябре, однако для наладки и тестирования всех систем пуск вновь отложили. В итоге станции открылись 3 октября.