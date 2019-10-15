Путин и наследный принц Абу-Даби осмотрели выставку инвестиционных проектов

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби, заместитель Верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян осмотрели выставку инвестиционных проектов в Абу-Даби, посвященную сотрудничеству между Россией и ОАЭ. Кадры об этом в своем эфире показал канал "Россия-24". Пояснения высокопоставленным гостям экспозиции давал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в 2013 году заключил соглашение о партнерстве и создании совместного фонда с суверенным фондом ОАЭ Mubadala Investment Company. Объем совместного фонда составил $7 млрд. По итогам шести лет успешного сотрудничества РФПИ и Mubadala в рамках партнерства осуществили и одобрили инвестиции в более 45 проектов на сумму свыше $2 млрд в таких секторах, как: инфраструктура, технологии, финансовые услуги, добыча и переработка полезных ископаемых, промышленное производство, телеком, ритейл, нефтехимия, логистика, энергетика. Среди них можно выделить такие знаковые проекты как строительство нефтехимического комбината "ЗапСибНефтехим", инвестиции в аэропорт "Пулково", развитие месторождений Западной Сибири, транспортно-логистическая цифровая платформа Deliver и другие.

Совместные вложения РФПИ и Mubadala показывают двузначную доходность в долларах, а часть средств арабских партнеров вкладывается в проекты РФПИ на автоматической основе. Инвестиции Mubadala в России демонстрируют еще и социальную ориентированность. К примеру, построенные с участием капитала фондов онкологические центры в Подмосковье работают по программе обязательного медицинского страхования, предоставляя тысячам людей высококвалифицированную и высокотехнологичную медицинскую помощь. В последнее время стороны также уделяют повышенное внимание инвестиционным возможностям в технологическом секторе, в том числе в области развития технологий искусственного интеллекта, инвестируя в новые проекты и внедряя такие разработки в своих портфельных компаниях.

В рамках визита Путина в ОАЭ РФПИ выступает одним из организаторов встречи ведущих деловых кругов наших стран, которые, как ожидается, обсудят возможности для расширения сотрудничества, повышения его эффективности и реализации совместных проектов, включая участие компаний из ОАЭ, накопивших большой опыт в ходе диверсификации экономики страны, в реализации Национальных проектов в РФ.