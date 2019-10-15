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АСИ проведет стартап-акселератор для предпринимателей Крыма и Севастополя

Участникам расскажут, как систематизировать продажи и выйти на операционную прибыль, существенно увеличив выручку своего бизнеса

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 октября. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) проведет в Крымском федеральном университете стартап-акселератор для бизнесменов. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе АСИ.

"АСИ объявило прием заявок на участие в стартап-акселераторе для Крыма и Севастополя. Программа будет проводиться на площадке Крымского федерального университета. Участники акселератора научатся, как систематизировать продажи и выйти на операционную прибыль, существенно увеличив выручку своего бизнеса", - говорится в сообщении.

Кроме того, участникам расскажут, как подобрать команду и обеспечить своему проекту грамотное продвижение. В программе могут принять участие проекты малого и среднего бизнеса, которые находятся на стадии реализации. Подать заявку необходимо до 6 ноября. Участие в программе бесплатное.

"Участие в акселерационной программе позволит стартапам определить потенциальные точки роста проекта, улучшить финансовые показатели проекта, проработать проект с ведущими экспертами", - добавили в пресс-службе.

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РоссияКрымСевастополь
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