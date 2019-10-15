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Минск в октябре проведет консультации с Вашингтоном о присоединении к ВТО

В декабре в Женеве состоится последний в 2019 году раунд системных переговоров с участием всех заинтересованных членов рабочей группы по вступлению Белоруссии в ВТО

МИНСК, 15 октября. /ТАСС/. Переговоры о присоединении Белоруссии к Всемирной торговой организации (ВТО) идут по плану, в октябре состоится серия консультаций с США. Об этом сообщил во вторник журналистам первый заместитель министра иностранных дел Белоруссии Андрей Евдоченко.

"Все идет по плану, по двусторонним соглашениям у нас осталось примерно пять-шесть стран, основные [переговорщики] - США и Европейский союз", - отметил Евдоченко, слова которого приводит агентство БелТА.

По его словам, в октябре в Вашингтоне пройдет серия консультаций с США, будут обсуждаться как системные вопросы, обязательства Минска, которые отражены в докладе рабочей группы, так и двусторонние договоренности, доступ на рынок товаров и услуг. Евдоченко рассказал, что в декабре в Женеве состоится последний в этом году раунд системных переговоров с участием всех заинтересованных членов рабочей группы по вступлению Белоруссии в ВТО. До этого белорусская сторона проведет заседание межведомственной комиссии по вступлению в ВТО и совещание у премьер-министра, чтобы согласовать окончательные позиции к этим переговорам.

Белоруссия ведет переговоры о вступлении в ВТО с 1993 года. Принципиальное решение об активизации соответствующего переговорного процесса было принято президентом республики Александром Лукашенко в марте 2016 года. В МИД Белоруссии не исключали, что Минск завершит все двусторонние переговоры, в том числе с США, по вступлению в ВТО осенью 2019 года, в то же время в министерстве экономики прогнозировали, что страна планирует завершить переговоры о вступлении в ВТО в июне 2020 года.

Теги
БелоруссияСША
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