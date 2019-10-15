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Саммит Россия – Африка

Экономическая интеграция станет ключевой темой форума "Россия - Африка"

На площадке саммита в Сочи будет подписан меморандум о взаимопонимании между Евразийской экономической комиссией и Африканским союзом

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Сессия "ЕАЭС - Африка: тенденции и перспективы развития интеграционных процессов и сотрудничества" пройдет 23 октября в рамках экономического форума "Россия - Африка". Эта тема станет одной из основных и будет посвящена обмену интеграционным опытом между странами и потенциалу развития сотрудничества, говорится в сообщении фонда "Росконгресс".

Отмечается, что процессы экономической интеграции помогают государствам успешно встраиваться в глобальную экономику и минимизировать кризисные риски. "У Евразийского экономического союза и стран Африки накоплен огромный набор компетенций, эффективный диалог и обмен опытом может помочь оптимизировать процессы экономической интеграции и лечь в основу сотрудничества по самому широкому спектру вопросов", - говорится в сообщении.

"На площадке саммита в Сочи будет подписан меморандум о взаимопонимании между ЕЭК и Африканским союзом. Что касается развития сотрудничества с африканскими странами, сегодня мы активно ведем переговоры по заключению соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Египтом - страной, которая сейчас председательствует в Африканском союзе", - приводит фонд слова председателя коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграна Саркисяна.

В сессии примут участие председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян, президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин, секретарь по иностранным делам Министерства иностранных дел, региональной интеграции и международной торговли Республики Маврикий Уша Чандни Дварка-Канабади, генеральный секретарь Восточноафриканского сообщества (ВАС) Либерат Мфумукеко.

Саммит "Россия - Африка" пройдет в Сочи 23 и 24 октября под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси. На него приглашены руководители всех 54 государств континента, более 40 из них уже подтвердили свое участие. Параллельно с саммитом состоится экономический форум, в котором примут участие главы государств, представители госструктур, бизнеса и интеграционных объединений континента.

Фонд "Росконгресс" и АО "Российский экспортный центр" совместно с Афрэксимбанком являются соорганизаторами форума.

Теги
РоссияСаммит Россия – Африка
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