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C3.ai и Engie представили систему комплексного энергетического управления на базе ИИ

Пилотный проект был реализован в США в университете штата Огайо

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Компания C3.ai, ведущий поставщик программного обеспечения для цифровой трансформации на базе искусственного интеллекта, представила решение Smart Institutions, разработанное совместное с Engie для управления энергетическими активами крупных учреждений, сообщил ресурс Business Wire.

Система Smart Institutions, созданная для крупных корпоративных офисов, университетских кампусов, больниц и целых городов, позволяет автоматически управлять энергопотреблением зданий и целых комплексов, повышая стабильность сети и одновременно сокращая затраты на электроэнергию.

Решение представлено в формате Energy-As-A-Service (энергия как услуга) на базе платформы C3.ai и нацелено на оптимизацию потребления энергии несколькими способами. Помимо возможности прогнозирования и балансирования сетевой нагрузки на всех стадиях, включая производство, распределение и потребление энергии, решение предусматривает возможность долгосрочного планирования и моделирования сети с учетом подключения новых объектов.

Пилотный проект был реализован в университете штата Огайо в рамках плана сокращения потребления энергии в 485 корпусах университетского городка. Компании нацелены продолжать сотрудничество с университетами и привлекать студентов и преподавателей к исследованию вопросов энергоэффективности и устойчивого развития.

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