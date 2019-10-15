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Центр развития перспективных технологий ожидает готовность 80% фармотрасли к маркировке

Как отметил председатель совета директоров ЦРПТ Михаил Дубин, такое число производителей лекарств будет обеспечено необходимым оборудованием уже до конца года

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Производители более 80% лекарств фармацевтической отрасли РФ будут обеспечены оборудованием для маркировки до конца текущего года. Об этом заявил председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Михаил Дубин в ходе парламентских слушаний в Госдуме.

"Наша оценка, если говорить об обеспеченности оборудованием российской фармы, - это 60-65% наименований; 20% будут оснащены до конца этого года и 20% нужно ускориться для заказа, доставки и монтажа этого оборудования", - сказал он.

По словам Дубина, к последней категории относятся те производители, которые слишком поздно приступили к оснащению. "Там, где у участников есть желание привлечь наших инженеров, мы безвозмездно участвуем и по мере сил процессы ускоряем", - добавил он.

Пилотный проект по маркировке лекарственных средств стартовал 1 февраля 2017 года. Согласно закону об обращении лекарственных средств, маркировка препаратов 7 ВЗН (высокозатратных нозологий - прим. ТАСС) стала обязательной с 1 октября 2019 года, а маркировка остальных лекарств начнется с 1 января 2020 года. Оператором маркировки в формате государственно-частного партнерства выступает ЦРПТ.

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