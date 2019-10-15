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Северный Кавказ

Аграрии Ставрополья планируют ежегодно увеличивать площадь садов на 500 га

Выращиванием плодов и ягод в регионе занимаются около 50 сельскохозяйственных организаций

СТАВРОПОЛЬ, 15 октября. /ТАСС/. Аграрии Ставропольского края планируют закладывать не менее 500 га садов ежегодно до 2024 года, что составляет 4,5% от площади существующих. Об этом во вторник сообщили журналистам в краевом управлении по информполитике.

"Общая площадь многолетних насаждений в крае во всех категориях хозяйств составляет 11 тыс. га, включая 4,6 тыс. га под яблонями. <…> Плодоводство является одним из приоритетных направлений ставропольского АПК. До 2024 года в крае планируется ежегодно закладывать не менее 500 га молодых садов", - говорится в сообщении.

Выращиванием плодов и ягод в регионе занимаются около 50 сельскохозяйственных организаций. На Ставрополье продолжается уборка плодово-ягодной продукции, в том числе, собрано 9 тыс. т яблок. Урожайность яблок выросла в 2019 году на 20% - в среднем с одного гектара садоводы собирают 16 т продукции.

По словам министра сельского хозяйства края Владимира Ситникова, в развитии краевого садоводства используют высококачественный оздоровленный посадочный материал отечественного производства. Уже в следующем году в регионе планируют расширить площадь питомника до 300 га. Это позволит получать более 3 млн штук саженцев ежегодно и тем самым полностью закрыть потребность Ставрополья в посадочном материале.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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