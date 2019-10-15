Очередное заседание межправкомиссии Казахстана и РФ пройдет в России в 2020 году

НУР-СУЛТАН, 15 октября. /ТАСС/. Очередное 22-е заседание Межправительственной комиссии по сотрудничеству между Казахстаном и РФ состоится в России в 2020 году. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Казахстана по итогам 21-го заседания межправительственной комиссии двух стран, которое прошло во вторник в Нур-Султане.

"Следующее 22-е заседание межправительственной комиссии состоится в 2020 году в Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Заседание состоялось под председательством первого заместителя премьер-министра - министра финансов Казахстана Алихана Смаилова и первого заместителя председателя правительства - министра финансов РФ Антона Силуанова.

"Стороны обсудили широкий круг вопросов взаимодействия в области торгово-экономического сотрудничества, топливно-энергетического комплекса, мирного использования атомной энергии, промышленности, транспорта, сельского хозяйства, здравоохранения, охраны окружающей среды, образования и науки, социально-трудовых отношений, информационных технологий, культуры, туризма, развития межрегионального и приграничного сотрудничества, а также взаимодействия деловых кругов двух стран", - пояснили в пресс-службе.

Комиссия рекомендовала в 2020 году провести очередное заседание казахстанско-российского делового совета в рамках форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России с участием глав государств.

Экспорт минеральных продуктов в Казахстан

Экспорт российских минеральных продуктов в Казахстан сократился за 7 месяцев 2019 года на 35%. Об этом сообщил первый заместитель министра экономического развития РФ Михаил Бабич, выступая на XXI заседании Межправительственной комиссии по сотрудничеству между Казахстаном и Россией.

В то же время он подчеркнул, что объем внешней торговли между Россией и Казахстаном за январь - июль увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 0,8%, составив почти $11 млрд, что говорит о том, что между странами развивается несырьевой оборот.

"Республика Казахстан является одним из основных торговых партнеров России на пространстве СНГ с объемом за 7 месяцев 2019 года почти $11 млрд. По имеющимся прогнозам, в текущем году объем взаимной торговли, как минимум, сохранится на уровне 2018 года. Мы разделяем настороженность, что объем взаимной торговли растет не так быстро, как нам хотелось бы, но тем не менее хочу сказать, что он вырос на 0,8% за аналогичный период прошлого года, но это с учетом того, что почти на 35% у нас сократился экспорт минеральных продуктов. То есть это несырьевой торговый оборот", - сказал Бабич.

Он отметил, что если "очистить этот товарооборот от минеральных продуктов", то он получится, что он вырос на 5,5%.

Первый заместитель министра экономического развития также отметил рост числа предприятий с российским участием в Казахстане. "Растет количество действующих в Казахстане предприятий с российским участием, число которых превысило 6,5 тысяч организаций", - заявил Бабич.

Валовый приток российских прямых инвестиций в Казахстан за период с 2005 года составил более $13 млрд, а объем казахстанских инвестиций в РФ составил более $4 млрд, сообщил первый замминистра.