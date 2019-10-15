Дворкович: Россия заинтересовала Индию инновациями в области добычи нефти и газа

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 октября. /ТАСС/. Российский фонд "Сколково" заинтересовал своими перспективными разработками индийские энергетические компании, представители которых готовы вскоре приехать в РФ для обсуждения вопросов сотрудничества. Об этом сообщил во вторник ТАСС в Нью-Дели председатель фонда Аркадий Дворкович по итогам встречи с министром нефти, природного газа и сталелитейной промышленности Индии Дхармендрой Прадханом и представителями местного энергетического бизнеса.

"Сколково" может заинтересовать своими разработками представителей индийского бизнеса. Руководители ряда индийских компаний выразили заинтересованность приехать к нам, чтобы обсудить возможности сотрудничества. Напомню, что недавно, в конце августа, "Сколково" уже посетил министр Прадхан", - сказал Дворкович.

Он отметил, что Индия готова к расширению партнерства с российскими компаниями в нефтегазовой сфере.