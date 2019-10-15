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Россия и ОАЭ подписали соглашения на общую сумму $1,4 млрд

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что проекты охватывают самые разные отрасли
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© Михаил Метцель/ТАСС

АБУ-ДАБИ, 15 октября. /ТАСС/. Россия и Объединенные Арабские Эмираты в ходе государственного визита президента РФ Владимира Путина подписали соглашения на общую сумму $1,4 млрд.

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"Вложения делаются в нефтехимию, в транспорт, в медицину. Сегодня заключены новые сделки. Речь идет о проектах на сумму порядка $1,4 млрд, и они охватывают самые разные отрасли", - заявил российский лидер на встрече с представителями бизнеса двух стран.

Путин отметил, что Москва приветствует инвестиции ОАЭ в российскую экономику, напомнив, что эмиратский фонд Mubadala стал одним из первых партнеров РФПИ, вместе они уже реализовали более 45 проектов на сумму $2,3 млрд. "Доходность от этих вложений значительная, иногда в три раза превышает общемировые стандарты", - подчеркнул президент РФ.

По его словам, набирает обороты и промышленная кооперация РФ и ОАЭ. "Мы приветствуем вхождение наших эмиратских друзей в акционерный капитал компании - производителя автомобилей представительского класса Aurus. Мы делаем и будем делать все необходимое, чтобы инвесторы, в том числе из Объединенных Арабских Эмиратов, чувствовали себя на нашем рынке комфортно", - резюмировал Путин.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичОАЭРоссия
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