Арбитражный суд прекратил спор "Вентана-Граф" и "Просвещения" на 3,7 млрд рублей

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы прекратил производство по иску на 3,7 млрд рублей о незаконном использовании товарного знака издательства "Просвещение" издательским центром "Вентана-Граф" (корпорация "Российский учебник"), следует из картотеки арбитражных дел суда.

"Отменить решение суда полностью и прекратить производство по делу", - говорится в материалах дела.

Ранее сообщалось, что группа компаний "Просвещение" отзывает свои исковые требования к издательству "Вентана-Граф", связанные с использованием товарного знака, в связи с мирным урегулированием спора.

Издательство "Просвещение" подало в суд на "Вентану-Граф" в январе 2018 года. Издательский центр "Вентана-Граф" обвинялся в том, что выпустил около 500 наименований печатной продукции с нарушением исключительного права на товарный знак "Просвещения".

В "Российском учебнике" заявляли, что этот иск является попыткой испортить репутацию корпорации. 11 мая 2018 года Арбитражный суд Москвы постановил взыскать 3,7 млрд рублей с издательства "Вентана-Граф". В свою очередь в "Российском учебнике" заявили, что подадут апелляцию. Издательство "Вентана-Граф" обратилось в Федеральную службу по интеллектуальной собственности с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку.

9 июня 2018 года Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) аннулировала товарный знак ФГОС, принадлежащий издательству "Просвещение" и обозначающий соответствие учебников федеральному образовательному стандарту. Товарный знак был аннулирован по заявлению издательства "Вентана-Граф", входящего в корпорацию "Российский учебник". По мнению генерального директора корпорации "Российский учебник" Александра Брычкина, решение Роспатента означает, что иск "Просвещения" к "Вентана-Граф" на сумму 3,7 млрд рублей не имел законного основания.