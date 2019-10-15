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Путин: ОАЭ могут рассчитывать на российское содействие в развитии атомной генерации

По словам российского лидера, "Росатом" предлагает уникальные технологии, соответствующие самым высоким стандартам, в том числе по безопасности

АБУ-ДАБИ, 15 октября. /ТАСС/. Объединенные Арабские Эмираты могут рассчитывать на российское содействие в развитии атомной генерации. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями деловых кругов России и ОАЭ.

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"Наши друзья в Эмиратах могут рассчитывать на российское содействие в развитии атомной генерации. "Росатом" предлагает свои уникальные возможности, опыт, современные технологии, соответствующие самым высоким стандартам, в том числе по безопасности", - сказал российский лидер.

Кроме того, по словам Путина, Россия готова к активизации взаимодействия с ОАЭ в агропроме. "Россия может обеспечить потребность рынка Объединенных Эмиратов в сельхозпродукции и продовольственных товарах. Имеются в виду поставки мяса, в том числе халяльного, а также зерновых", - пояснил он. Также, добавил президент, Москва готова и к дальнейшей совместной работе в области освоения космоса.

Инвестиционное сотрудничество

Путин отметил, что считает важным обсуждение российско-эмиратского торгово-инвестиционного и делового сотрудничества с представителями бизнеса двух стран. "На только что состоявшихся переговорах с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном мы большое внимание уделили двустороннему экономическому взаимодействию. Эмираты являются ключевым торговым партнером России в регионе Персидского залива, на Ближнем Востоке в целом", - заявил президент России.

Он отметил, что товарооборот между двумя странами в прошлом году вырос почти на 4% и достиг $1,7 млрд. Говоря об успехах в инвестиционной сфере, Путин напомнил, что эмиратский фонд Mubadala стал одним из первых партнеров РФПИ, вместе они уже реализовали более 45 проектов на сумму $2,3 млрд. При этом он подчеркнул, что "доходность от этих вложений значительна, иногда в три раза превышает общемировые стандарты".

"Вложения делаются в нефтехимию, в транспорт, в медицину. Сегодня (в ходе государственного визита Путина в ОАЭ - прим. ТАСС) заключены новые сделки. Речь идет о проектах на сумму порядка $1,4 млрд, и они охватывают самые разные отрасли", - заявил российский лидер.

По словам главы российского государства, новые возможности сотрудничества открываются в цифровых технологиях, телекоммуникации, логистике, транспорте, финансах, в банковском деле и в области энергетики. "Отмечу эффективную работу совместного предприятия "Газпром нефти" и Mubadala Petroleum по освоению месторождений в Томской и Омской областях России. "Лукойл" начинает работать с Национальной нефтяной компанией Абу-Даби и входит в концессию по разработке нефти и газа на шельфе Объединенных Арабских Эмиратов", - сказал Путин.

По его словам, набирает обороты и промышленная кооперация РФ и ОАЭ. "Мы приветствуем вхождение наших эмиратских друзей в акционерный капитал компании - производителя автомобилей представительского класса Aurus. Мы делаем и будем делать все необходимое, чтобы инвесторы, в том числе из Объединенных Арабских Эмиратов, чувствовали себя на нашем рынке комфортно", - резюмировал Путин.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичОАЭРоссия
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