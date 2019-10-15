Эксперты: рынок глобально не отреагирует на введение США пошлин на турецкую сталь

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Возможное возращение США к 50%-й пошлине на импорт стальной продукции из Турции уже не сыграет серьезной роли и не приведет к глобальному перераспределению долей на рынке. В частности, российские сталепроизводители не выиграют от такого решения: рынок США сегодня непривлекателен и для россиян, но даже небольшие переориентировки поставок могут оказать влияние на цены для российских производителей в краткосрочный период. Такое мнение выразили опрошенные ТАСС эксперты.

В марте 2018 года США ввели пошлины на импорт стали (25%) и алюминия (10%), применяемые ко всем странам, за исключением Австралии и Аргентины, Бразилия и Южная Корея, которые были освобождены лишь от пошлин на сталь. В августе 2018 года президент США Дональд Трамп распорядился удвоить пошлины на сталь и алюминий из Турции, повысив их до 50% и 20% соответственно. В мае 2019 года от действия пошлин были освобождены Канада и Мексика, а дополнительная пошлина на сталь из Турции была вновь снижена до 25%. В ответ на это решение Турция тоже снизила вдвое ввозные пошлины на 22 вида импортируемых из США товаров.

Поздно вечером в понедельник, 14 октября, Трамп опубликовал в своем Twitter заявление о том, что Соединенные Штаты вновь увеличат пошлины на сталь для Турции до 50%, а также откажутся от дальнейшего ведения переговоров о торговой сделке с Анкарой в связи с действиями республики на севере Сирии. Таким образом, сниженные импортные пошлины в 25% действовали всего полгода.

Турецкие компании переориентировались с США на другие рынки еще с момента установления 25%-й пошлины в 2018 году, а не впоследствии того, что она была повышена до 50%, напоминает младший директор отдела корпораций международного рейтингового агентства Fitch Ratings Юлия Бучнева. Снижение пошлины в мае до прежнего уровня уже не вернуло турецкую сталь на рынок США, так как экспорт оказался экономически невыгодным. "Это связано, во-первых, со снижением цены на сталь на американском рынке, начиная со второй половины прошлого года с пиков, наблюдавшихся после введения пошлин. Во-вторых, турецкие производители имеют более высокий уровень издержек по сравнению с российскими интегрированными производителями стали, что делает их экспорт менее конкурентоспособным", - объясняет она.

По данным старшего директора группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максима Худалова, в 2018 году Турция импортировала в США около 900 тыс. тонн стального проката, или 3% от всего объема импорта страны, а после введения 25%-й пошлины уже по итогам 2018 года импорт в США был снижен на 35%.

"В этой связи дальнейшее ужесточение пошлин против турецкой стали не приведет к глобальному перераспределению рыночных долей", - считает аналитик. При этом после снижения цен на американском рынке российским игрокам вряд ли будет интересно занимать выпадающую долю Турции. По мнению Худалова, это скорее шанс для вьетнамских поставщиков, "которые зачастую выступают перекупщиками дешевой стали из Китая". Аналитик также отмечает, что официального решения по повышению пошлин пока что нет: такая мера обсуждается, однако пока что она не имплементирована.

Влияние на Россию: будет ли?

Другие эксперты соглашаются - хотя Турция поставляет в США сравнительно много плоского проката и труб (в сумме около 1 млн тонн), она может без особых проблем найти новых потребителей так же, как и США - новых поставщиков. Тем не менее в моменте, на фоне слабого спроса в Европе, даже маленькие объемы могут оказать существенное давление на цены и повлиять таким образом на российские экспортные поставки.

Рынок Соединенных Штатов и так закрыт для российских металлургов: из-за снижения внутренних цен в США при уплате 25%-х пошлин российским сталепроизводителям просто невыгодно поставлять туда сталь, резюмирует аналитик Райффайзенбанка Ирина Ализаровская.

"Если рынок США закрывается для Турции, эта сталь пойдет в Европу или на другие рынки, создавая конкуренцию, в том числе и для российской продукции", - считает она.

По мнению Бучневой из Fitch Ratings, Турция, перенаправившая в условиях слабого внутреннего спроса и ограничения экспорта в США большую часть экспорта в Европу, с учетом ужесточения тарифных квот в ЕС будет вынуждена снизить объемы экспорта горячекатаного листа в Европу. "Дополнительные объемы могут быть перенаправлены как в СНГ, так и на рынки Африки, Азии или Южной Америки, в зависимости от маржинальности направления", - рассуждает она.

"Для российских производителей более интересны инициативы ЕС в части ориентации на продукцию, производимую по более высоким экологическим стандартам. Здесь у россиян есть шансы потеснить китайских и украинских конкурентов, которые в меньшей степени уделяли внимание устойчивому развитию", - предлагает Худалов из АКРА.

Представители российских сталепроизводителей - "Северстали", ММК, НЛМК и Evraz - отказались от комментариев по теме.