Комиссия по ценным бумагам и биржам США не будет комментировать иск к Telegram

НЬЮ-ЙОРК, 15 октября. /ТАСС/. Комиссия по ценным бумагам и биржам США не будет выступать с комментариями по иску к Telegram Group Inc, пока дело находится на рассмотрении суда. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе комиссии.

Власти США против ICO Telegram. Рассказываем, что это значит

"Иск был подан в суд Южного округа Нью-Йорка, пока дело находится в суде, мы не можем выступать с комментариями", - сообщила представитель комиссии.

Как следует из информации, содержащейся в электронной базе суда, иск за номером 19-cv-09439 подан 11 октября, рассматривать его назначена судья Сара Нетберн, а представлять интересы Комиссии по ценным бумагам и биржам США будет Марк Петер Бергер.

Предварительные слушания могут состояться 24 октября.

В минувшую пятницу Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала в суд Нью-Йорка иск о приостановлении ICO (Initial Coin Offering, первичное размещение монет) в связи с предполагаемым незарегистрированным размещением Telegram Group Inc и принадлежащей ей блокчейн-платформой Telegram Open Network (TON) токенов Gram. По данным Комиссии, компании продали около 2,9 млрд цифровых токенов 171 покупателю по всему миру, в том числе свыше 1 млрд токенов 39 жителям США.