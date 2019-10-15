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РФПИ и Mubadala договорились о расширении сотрудничества

Стороны, в частности, договорились об инвестировании в строительство логистического комплекса в Московской области и строительство завода по производству целлюлозы в Вологде

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и инвестиционный фонд ОАЭ Mubadala заключили шесть соглашений о сотрудничестве, в том числе в области национальных проектов, развития искусственного интеллекта, транспорта и здравоохранения. Об этом говорится в сообщении РФПИ.

В частности, партнеры договорились об инвестировании в строительство завода по производству целлюлозы в Вологде (общая стоимость проекта составит до $2,8 млрд), а также в строительство логистического комплекса в Московской области, общая арендуемая площадь которого превысит 100 тыс. кв. м. Кроме того, РФПИ и Mubadala рассматривают возможность совместного инвестирования в "Нефтетранссервис" (НТС), входящую в число крупнейших российских операторов железнодорожного подвижного состава. Также партнеры договорились о сотрудничестве с ведущим российским разработчиком технологий распознавания лиц NtechLab, мировым лидером в системах распознавания лиц на основе искусственного интеллекта и нейронных сетей.

РФПИ и Mubadala сотрудничают с 2013 года.

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