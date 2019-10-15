Google представил новую модель смартфона Pixel

НЬЮ-ЙОРК, 15 октября. /ТАСС/. Американская компания Google представила новую модель своего флагманского смартфона Pixel 4. Презентация проходит во вторник в Нью-Йорке, прямая трансляция ведется на видеохостинге YouTube .

В новом телефоне от Google доработана камера, которая обладает теперь улучшенным сенсором и, по словам разработчиков, позволяет в ночном режиме фотографировать даже звезды. Всего на задней панели смартфона расположены две камеры, причем по форме квадратного камерного модуля он напоминает прямого конкурента Pixel - iPhone от Apple.

Разработчики из Google добавили также функцию управления жестами. Так, пользователю теперь достаточно будет просто махнуть рукой в сторону перед экраном смартфона, чтобы сменить песню во время прослушивания музыки или отключить звук во время звонка.

Стоимость Pixel 4 в США будет начинаться от $799 за стандартную модель с диагональю экрана 5,7 дюйма и $899 - за большую версию с диагональю 6,3 дюйма. Его можно будет приобрести в комплекте с sim-картой от большинства крупных американских операторов связи.

Новый смартфон будет доступен в трех цветах - черном, белом и оранжевом.

Наушники Pixel Buds

Google также представил новую модель беспроводных наушников Pixel Buds.