Google представил новую модель смартфона Pixel

НЬЮ-ЙОРК, 15 октября. /ТАСС/. Американская компания Google представила новую модель своего флагманского смартфона Pixel 4. Презентация проходит во вторник в Нью-Йорке, прямая трансляция ведется на видеохостинге YouTube.
It’s finally here. #pixel4 - a phone made the Google way. #madebygoogle pic.twitter.com/H2kAXQSrFj— Made by Google (@madebygoogle) October 15, 2019
В новом телефоне от Google доработана камера, которая обладает теперь улучшенным сенсором и, по словам разработчиков, позволяет в ночном режиме фотографировать даже звезды. Всего на задней панели смартфона расположены две камеры, причем по форме квадратного камерного модуля он напоминает прямого конкурента Pixel - iPhone от Apple.
Разработчики из Google добавили также функцию управления жестами. Так, пользователю теперь достаточно будет просто махнуть рукой в сторону перед экраном смартфона, чтобы сменить песню во время прослушивания музыки или отключить звук во время звонка.
Стоимость Pixel 4 в США будет начинаться от $799 за стандартную модель с диагональю экрана 5,7 дюйма и $899 - за большую версию с диагональю 6,3 дюйма. Его можно будет приобрести в комплекте с sim-картой от большинства крупных американских операторов связи.
Новый смартфон будет доступен в трех цветах - черном, белом и оранжевом.
Наушники Pixel Buds
Google также представил новую модель беспроводных наушников Pixel Buds.
New Pixel Buds have been designed with you in mind: truly wireless, rich sound, clear calls, and an amazingly comfortable and stable fit. #madebygoogle #pixelbuds pic.twitter.com/veXoqq22W3— Made by Google (@madebygoogle) October 15, 2019
Новые наушники оснащены функцией адаптивной настройки звука, которая автоматически снижает или повышает уровень громкости в зависимости от того, насколько шумная среда окружает в тот или иной момент пользователя. Pixel Buds, по аналогии с многими конкурентами, продаются в комплекте с футляром, выполняющим функции портативного аккумулятора. Разработчики обещают, что наушники без подзарядки смогут проработать до пяти часов в режиме прослушивания музыки, а с использованием кейса - до 24 часов.
По словам представителей компании, в Pixel Buds доработано беспроводное соединение с телефоном. Так, в условиях замкнутого пространства наушники будут оставаться сопряженными с источником звука в пределах трех комнат. На открытом пространстве пользователь сможет уйти от своего смартфона на дистанцию "длиной с футбольное поле".
Новые беспроводные наушники от Google пришли на смену предшественникам, выпущенным в 2017 году. Новинка поступит в продажу в следующем году по цене $179.