Платежная система "Мир" в октябре выполнила план на 2019 год по выпуску карт

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Платежная система "Мир" по данным на 1 октября выпустила 67 млн карт и выполнила план по эмиссии на 2019 год. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор национальной платежной системы "Мир", операционный платежный и клиринговый центр Системы быстрых платежей).

"На 1 октября эмиссия карт "Мир" составила более 67 млн и достигла запланированного на конец года объема", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, доля платежной системы "Мир" по объему операций на российском рынке достигла 18,6%. При этом на 2019 год перед платежной системой поставлена цель на увеличение этого показателя до 21%.

О карте "Мир"

Поводом для создания платежной карты "Мир" стали санкции, наложенные США на Россию весной 2014 год. Из-за них 21 марта 2014 года две крупнейшие системы платежных карт Visa и Mastercard без уведомления заблокировали операции по картам некоторых российских банков. В декабре 2014 года Visa и Mastercard прекратили обслуживание банковских карт в Крыму и Севастополе (их работа на полуострове возобновилась в апреле 2015 г.).

Чтобы избежать повторения этого сценария, в том же 2014 году было создано акционерное общество НСПК, перед которым были поставлены две задачи: создание центра для обработки внутрироссийских операций по картам международных платежных систем, а также выпуск и продвижение национальной платежной карты. Начиная с 2015 года, все операции по картам систем Visa и Mastercard проходят через НСПК. Тогда же была разработана и карта "Мир".