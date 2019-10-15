Индексы РТС и Мосбиржи по итогам дня выросли на 0,66-0,75%

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов увеличились. Индекс Мосбиржи вырос на 0,66% - до 2715,26 пункта, индекс РТС - на 0,75%, до 1331,03 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19:08 мск снизился на 0,01%, до 64,288 рубля, курс евро увеличился на 0,07%, до 70,95 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2019 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,34% - до $59,38 за баррель.

В среду динамика торгов на российском рынке акций будет преимущественно зависеть от состояния внешнего фона, считает инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

По оценкам компании, завтра индекс Мосбиржи продолжит консолидироваться в боковом формате в коридоре 2700-2720 пунктов в поиске новых драйверов для роста. Прогноз курса рубля против доллара составляет 64-64,7 рубля.

"В фокусе внимания инвесторов будут финансовые результаты американских компаний в рамках стартовавшего сезона отчетностей. В частности, свои результаты за III квартал представят Bank of America, Netflix, Alcoa, Steel Dynamics и ряд других компаний. В России операционные результаты за III квартал в среду представят "Детский мир" и "Эталон". Из важной статистики завтрашнего дня отметим данные по розничным продажам в США в сентябре, а также показатели промышленного производства в России за минувший месяц. В котировках нефти вероятно традиционное дискретное усиление волатильности на недельных данных по запасам топлива в США от EIA (Управление по энергетической информации США)", - отметил Александр Бахтин.