"Трансаэро" подала в суд исковое заявление к ВТБ на сумму почти в 30 млн рублей

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Авиакомпания "Трансаэро" подала в Арбитражный суд Москвы исковое заявление к банку ВТБ на сумму более 29,8 млн рублей. Об этом говорится в карточке дела, размещенной в электронной картотеке на сайте суда.

Иск зарегистрирован 15 октября. Суть требований авиакомпании не приводится.

"Трансаэро" 2 октября уже подавала иск на аналогичную сумму к ВТБ.

В 2015 году "Трансаэро" оказалась не в состоянии обслуживать долги, превышавшие 250 млрд рублей. В октябре того же года Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта "Трансаэро". В 2017 году "Трансаэро" признали банкротом.