Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Банкротство "Трансаэро"

"Трансаэро" подала в суд исковое заявление к ВТБ на сумму почти в 30 млн рублей

2 октября компания уже подавала иск к ВТБ на аналогичную сумму

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Авиакомпания "Трансаэро" подала в Арбитражный суд Москвы исковое заявление к банку ВТБ на сумму более 29,8 млн рублей. Об этом говорится в карточке дела, размещенной в электронной картотеке на сайте суда.

Иск зарегистрирован 15 октября. Суть требований авиакомпании не приводится.

"Трансаэро" 2 октября уже подавала иск на аналогичную сумму к ВТБ.

В 2015 году "Трансаэро" оказалась не в состоянии обслуживать долги, превышавшие 250 млрд рублей. В октябре того же года Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта "Трансаэро". В 2017 году "Трансаэро" признали банкротом.

Теги
Банкротство "Трансаэро"
Реклама на ТАСС
Fitch повысило рейтинг ФСК ЕЭС до "BBB"
Прогноз по рейтингу - стабильный
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС