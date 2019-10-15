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Татарстан намерен развивать сельхозсотрудничество с китайской провинцией Сычуань

В 2018 году рост внешнеторгового оборота между Татарстаном и Китаем составил в 630 млн долларов

КАЗАНЬ, 15 октября. /ТАСС/. Республика Татарстан намерена развивать сотрудничество с китайской провинцией Сычуань в сфере сельского хозяйства и наращивать турпоток. Об этом ТАСС во вторник сообщила заместитель руководителя пресс-службы главы региона Лилия Галимова по итогам встречи премьер-министра Татарстана Алексея Песошина с губернатором провинции Сычуань Инем Ли.

"На встрече речь зашла о возможности развития сотрудничества в сфере сельского хозяйств, это направление оно из самых развитых в провинции. Здесь сосредоточено одно из крупнейших в КНР производств зерновых, масличных культур, шелка и других технических культур. В провинции развито производство чая, продукции животноводства и сырья для производства лекарств китайской традиционной медицины. Также говорили об увеличении турпотока", - сказала она.

По словам Галимовой, провинция Сычуань проводит ряд мероприятий, посвященных 70-летию установления дипломатических отношений. Одно из них - Международный Сычуаньский форум, нацеленный на углубление связей с регионами-побратимами и городами-побратимами. Татарстан - регион-побратим провинции Сычуань с 2016 года. Республику на форуме представлял премьер-министр Алексей Песошин.

"Благодаря созданию рабочей группы по развитию сотрудничества регионов Приволжского федерального округа и Верхнего, Среднего течения реки Янцзы ("Волга-Янцзы") Республика Татарстан налаживает успешное двустороннее взаимодействие с рядом китайских провинций, в том числе и с провинцией Сычуань. У нас подписано четыре соглашения", - добавила Лилия Галимова.

Рост внешнеторгового оборота между Татарстаном и Китаем по итогам 2018 года составил 10% и оценивается в 630 млн долларов. Татарстан на сегодняшний день подписал семь соглашений с провинциями Китая и 14 соглашений между муниципальными образованиями. В российском регионе работает генконсульство КНР, в Пекине действует торгово-экономическое представительство Татарстана. Происходит обмен делегациями.

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