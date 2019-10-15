В РФПИ считают, что объем инвестиций в Россию со стороны ОАЭ может превысить $10 млрд

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Объем инвестиций в экономику России со стороны ОАЭ в ближайшие несколько лет может превысить $10 млрд. При этом российская сторона намерена фокусировать своих партнеров на инвестициях в национальные проекты РФ. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу "Россия-24".

"Мы считаем, что уже в ближайшие несколько лет объем инвестиций со стороны Эмиратов может превысить $10 млрд в Россию", - сказал Дмитриев.

Глава РФПИ подчеркнул, что речь идет об инвестициях в "очень важные для России отрасли - это инфраструктура, технологии, сельское хозяйство и многие другие". "И, соответственно, в дальнейшем мы будем фокусировать наших коллег на инвестиции в национальные проекты России и, безусловно, активно сотрудничать в сфере искусственного интеллекта", - сказал он.

Как сообщалось ранее, Россия и Объединенные Арабские Эмираты в ходе государственного визита президента РФ Владимира Путина в ОАЭ 15 октября подписали соглашения на общую сумму $1,4 млрд. Российский лидер отметил, что Москва приветствует инвестиции ОАЭ в российскую экономику, напомнив, что эмиратский фонд Mubadala стал одним из первых партнеров РФПИ; вместе они уже реализовали более 45 проектов на сумму $2,3 млрд.

В рамках визита в ОАЭ РФПИ также провел выставку совместных с Mubadala инвестиционных проектов. Экспозицию посетили президент РФ Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби, заместитель Верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян. Экскурсию по выставке для высокопоставленных гостей провел глава РФПИ Кирилл Дмитриев.