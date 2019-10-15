Комитет Госдумы поддержал проект бюджета Фонда социального страхования на 2020 год

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении проект бюджета Фонда социального страхования (ФСС) на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

Доходы бюджета фонда на 2020 год предусмотрены в размере 811,577 млрд рублей, в том числе на обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством - 604,8 млрд рублей. На 2021 год доходы фонда оценены в 821,126 млрд и 604,8 млрд руб. соответственно. На 2022 год планируется, что доходы фонда составят 936,482 млрд и 706,99 млрд рублей.

В 2020 году расходы прогнозируются в размере 788,108 млрд рублей, в том числе 618,7 млрд рублей на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. На 2021 год эти расходы оценены в 831,396 млрд и 657,6 млрд рублей, на 2022 год - в 873,961 млрд и 695,4 млрд рублей соответственно. Бюджет фонда сформирован исходя из показателя профицита в размере 23,5 млрд рублей в 2020 году, с дефицитом 10,3 млрд рублей в 2021 году и с профицитом 62,5 млрд рублей в 2022 году.

В 2020 году и в плановый период 2021 и 2022 годов предусматриваются межбюджетные трансферты из федерального бюджета на компенсацию выпадающих доходов в связи с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством для отдельных категорий плательщиков: на 2020 год - в сумме 4,310 млрд рублей, на 2021 год - в сумме 4,590 млрд рублей и на 2022 год - в сумме 4,920 млрд рублей. Межбюджетные трансферты из федерального бюджета на обеспечение сбалансированности бюджета Фонда в части обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством не предусматриваются.

Расходы на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, в том числе на изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий, включая расходы на осуществление указанных полномочий, предусмотрены в пределах межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Фонда из федерального бюджета. Исходя из установленных бюджетных назначений, предусмотренные объемы средств на эти цели составляют: в 2020 году - 33,265 млрд рублей, в 2021 году - 33,299 млрд рублей, в 2022 году - 33,339 млрд рублей.

В 2020 году остатки средств бюджета Фонда на начало соответствующего финансового года в объеме не более 1/24 объема расходов бюджета Фонда, за исключением средств, поступивших в форме межбюджетных трансфертов на исполнение отдельных полномочий из федерального бюджета и бюджета Фонда обязательного медицинского страхования, направляются на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения бюджета Фонда.