Делегация правительства Украины отправилась в США на встречу с представителями МВФ

КИЕВ, 15 октября. /ТАСС/. Делегация украинского правительства, в которую вошла и министр финансов Оксана Маркарова, отбыла в Вашингтон для участия в Ежегодных встречах Международного валютного фонда (МВФ) и группы Всемирного банка (ВБ). Об этом во вторник сообщила пресс-служба министерства финансов Украины.

"Делегация Минфина отбыла в Вашингтон для участия в Ежегодных встречах Международного валютного фонда и группы Всемирного банка. <...> Во время визита министр финансов Оксана Маркарова, заместитель министра Юрий Гелетей и правительственный уполномоченный по вопросам управления госдолгом Юрий Буца вместе с другими членами команды проведут ряд встреч с ключевыми международными партнерами Украины", - сказано в сообщении, размещенном на странице министерства в Facebook.

Пресс-служба уточнила, что страны-участницы Ежегодных встреч будут обсуждать возможности для снижения уровня бедности и способы смягчения последствий замедления мировой экономики. "В этих условиях основной целью Украины остается стать исключением и достичь положительных показателей развития", - полагают в министерстве. Основные же положительные изменения на Украине будут обсуждаться на панельной дискуссии, посвященной обзору реализации реформ в стране, на которой Маркарова выступит в роли спикера.

Ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов сообщил, что на текущей неделе украинская делегация отправится в США для проведения переговоров с МВФ, напомнив, что переговоры о новой кредитной программе продолжаются.

Перспективы нового транша

27 сентября официальный представитель МВФ на Украине Рон ван Роден подвел итоги работы миссии на Украине, которая продолжалась с 12 по 26 сентября. По его словам, темпы экономического роста Украины остаются низкими из-за слабой бизнес-среды, несовершенного законодательства и повсеместной коррупции. Кроме того, миссия МВФ констатировала, что сдерживающим фактором также выступает доминирование в крупных отраслях экономики неэффективных государственных предприятий или олигархов, которые сдерживают конкуренцию и инвестиции.

По словам представителя МВФ, Киев должен сконцентрировать усилия на проведении структурных реформ для обеспечения роста экономики, при этом ключевое значение имеет "установление крепкого верховенства права", в том числе за счет судебной реформы и борьбы с коррупцией. В МВФ подчеркнули, что не менее важным является усиление конкуренции и открытие рынков, особенно в энергетическом и сельскохозяйственном секторах, а также уменьшение роли государства и олигархов в экономике. В организации также резюмировали, что обсуждение новой программы помощи, которую запросила Украина, "будет продолжаться в ближайшие недели".

Со своей стороны, премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что Киев продолжит консультации с представителями МВФ, чтобы получить в дальнейшем рекомендации Совета директоров МВФ для открытия новой программы помощи. Планируется, что новая программа МВФ в рамках механизма расширенного финансирования будет рассчитана на три года. Украина предполагает подписать эту программу в декабре.