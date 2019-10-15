Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Аэрофлот" ограничит доступ в бизнес-залы клиентам с золотыми картами еще в шести городах

С 16 октября проход в бизнес-залы аэропортов в Геленджике, Магасе, Нижневартовске, Грозном, Ханты-Мансийске и Иркутске будет доступен только пассажирам, которые приобрели билет бизнес-класса, и владельцам платиновых карт

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Крупнейший российский авиаперевозчик - "Аэрофлот" - еще в шести городах РФ закроет доступ в бизнес-залы клиентам с золотыми картами, которые приобрели билет не бизнес-класса. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе авиакомпании.

"Аэрофлот" с 16 октября меняет правила доступа участников золотого уровня программы "Аэрофлот Бонус" в бизнес-залы аэропортов Геленджик, Магас, Нижневартовск, Грозный, Ханты-Мансийск, Иркутск. Проход в залы ожидания повышенной комфортности будет доступен только пассажирам, которые приобрели билет класса бизнес, и владельцам карт Платинового уровня", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что ранее авиакомпания изменила правила доступа "золотых" участников бонусной программы в залы повышенной комфортности ряда региональных аэропортов в связи с "экономической целесообразностью".

Как сообщили в пресс-службе, владельцам карт золотого уровня, купившим билеты класса эконом, будут автоматически начислены 3 тыс. миль.

В настоящий момент, продолжили в пресс-службе, ограничения на доступ в бизнес-залы действуют в аэропортах Астрахани, Барнаула, Владивостока, Калининграда, Кемерово, Магнитогорска, Минеральных Вод, Новокузнецка, Хабаровска, Якутска и других.

В середине августа "Аэрофлот" ограничил доступ в бизнес-залы ряда региональных аэропортов по причине отказа с их стороны снижать стоимость обслуживания пассажиров. В то же время с сентября возобновился доступ в бизнес-залы аэропортов Самары, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Саратова, Краснодара и Анапы, а с октября - Архангельска.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В РФПИ считают, что объем инвестиций в Россию со стороны ОАЭ может превысить $10 млрд
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев подчеркнул, что речь идет об инвестициях в "очень важные для России отрасли - это инфраструктура, технологии, сельское хозяйство и многие другие"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС