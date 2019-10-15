"Аэрофлот" ограничит доступ в бизнес-залы клиентам с золотыми картами еще в шести городах

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Крупнейший российский авиаперевозчик - "Аэрофлот" - еще в шести городах РФ закроет доступ в бизнес-залы клиентам с золотыми картами, которые приобрели билет не бизнес-класса. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе авиакомпании.

"Аэрофлот" с 16 октября меняет правила доступа участников золотого уровня программы "Аэрофлот Бонус" в бизнес-залы аэропортов Геленджик, Магас, Нижневартовск, Грозный, Ханты-Мансийск, Иркутск. Проход в залы ожидания повышенной комфортности будет доступен только пассажирам, которые приобрели билет класса бизнес, и владельцам карт Платинового уровня", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что ранее авиакомпания изменила правила доступа "золотых" участников бонусной программы в залы повышенной комфортности ряда региональных аэропортов в связи с "экономической целесообразностью".

Как сообщили в пресс-службе, владельцам карт золотого уровня, купившим билеты класса эконом, будут автоматически начислены 3 тыс. миль.

В настоящий момент, продолжили в пресс-службе, ограничения на доступ в бизнес-залы действуют в аэропортах Астрахани, Барнаула, Владивостока, Калининграда, Кемерово, Магнитогорска, Минеральных Вод, Новокузнецка, Хабаровска, Якутска и других.

В середине августа "Аэрофлот" ограничил доступ в бизнес-залы ряда региональных аэропортов по причине отказа с их стороны снижать стоимость обслуживания пассажиров. В то же время с сентября возобновился доступ в бизнес-залы аэропортов Самары, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Саратова, Краснодара и Анапы, а с октября - Архангельска.