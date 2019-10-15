Продуктивный визит без подробностей. Владимир Путин посетил ОАЭ

Информации о содержании переговоров оказалось немного. Однако стороны заключили различные соглашения в области энергетики и инвестиций

АБУ-ДАБИ, 15 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин посетил во вторник с государственным визитом Объединенные Арабские Эмираты. Визит был насыщенным, однако информации о содержании переговоров было не очень много. Представителям СМИ пришлось довольствоваться лишь сказанными лидерами государств вступительными словами, которые транслировались с протокольной части мероприятий.

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Однако о том, что визит стал весьма продуктивным, говорит факт заключения ряда соглашений в области энергетики и инвестиций. Поразила своей зрелищностью официальная церемония встречи: автомобиль Aurus, в котором находился российский лидер, сопровождали конные всадники с флагами РФ и ОАЭ, а в небе во время проезда кортежа пролетели истребители. Залпы пушек и почетный караул На пути следования от аэропорта до президентского дворца кортеж президента РФ сопровождали автомобили Mercedes с эмиратскими номерами и надписью "ДПС" на капотах. Автомобили ДПС в кортеже представители российской делегации сочли дополнительным жестом уважения к высокому гостю из РФ. По территории дворца отделившийся от кортежа Aurus российского лидера передвигался в окружении 12 всадников. После пролета истребителей, расцветивших небо российским триколором, пушки произвели 21 залп. Главу российского государства встретил почетный караул и военный оркестр. Выйдя из автомобиля, Владимир Путин поприветствовал наследного принца Абу-Даби Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна и вместе с ним зашел во дворец, где они проследовали вдоль рядов из нескольких сотен местных жителей, поднявших флаги двух стран. После этого лидерам традиционно представили делегации обеих сторон. Когда наследный принц поравнялся с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, они обнялись и пожали друг другу руки. После исполнения гимнов двух стран президент РФ и наследный принц сфотографировались на фоне флагов РФ и ОАЭ и отправились на переговоры.

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Больше экономики, чем политики На открытии переговоров с наследным принцем Абу-Даби президент РФ выразил удовлетворение развитием отношений с Объединенными Арабскими Эмиратами в разных отраслях. По оценке Путина, "российско-эмиратские отношения продолжают успешно развиваться в дружественном и конструктивном ключе". "Поддерживается плотная координация по актуальным вопросам глобальной и региональной повестки дня, прежде всего по Сирии, Ливии, Йемену, по ситуации в Персидском заливе", - сказал он, добавив, что "политический диалог регулярен и содержателен". Глава государства отметил, что в тесном контакте находятся "министры иностранных дел [двух стран], налажено взаимодействие по линии Советов безопасности, по линии специальных служб и министерств обороны". По словам российского лидера, расширяются связи в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. "В прошлом году достигли $1,7 млрд товарооборота, увеличение составило 3,6%", - констатировал Путин. Он поблагодарил наследного принца Абу-Даби за его личную поддержку партнерства Российского фонда прямых инвестиций и эмиратского фонда, которые вместе инвестируют в экономику РФ. Инвестиции составили $2,3 млрд. "Мы продолжаем координировать наши усилия и нашу политику на мировом рынке углеводородов, в том числе благодаря соглашению ОПЕК+", - отметил российский лидер. Среди других направлений взаимодействия он назвал автопром. Путин особо отметил, что "Арабские Эмираты - популярное направление для российских туристов". "В прошлом году увеличение [турпотока] составило 23%", - констатировал он, приведя оценки Центробанка РФ, согласно которым российские "туристы потратили в Эмиратах более $1,3 млрд, что сопоставимо с объемом [двустороннего] товарооборота". Приветствуя своего визави, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян назвал Путина своим другом и братом и заявил, что считает Россию своим вторым домом. Он поблагодарил российского лидера за то гостеприимство, которое ему было оказано во время визита в Москву, и высоко оценил результаты IX заседания Российско-эмиратской межправительственной комиссии. Наследный принц Абу-Даби также отметил обоюдное желание России и ОАЭ вывести взаимное сотрудничество на уровень стратегического партнерства. "Это соответствует нашему общему видению, нашей концепции совместной, и в соответствии с этим видением мы нацелены на дальнейшее укрепление стратегического партнерства в интересах наших государств и наших народов", - подчеркнул он. На космическом уровне Стороны обсудили также сотрудничество двух стран в космической сфере. Путин заверил, что Россия готова развивать в этой области взаимодействие с Объединенными Арабскими Эмиратами. Глава российского государства поздравил руководство ОАЭ с успешным полетом первого астронавта Хазаа аль-Мансури на Международную космическую станцию (МКС).

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"Это событие стало возможным благодаря нашей с вами дружбе и вашим усилиям по продвижению самой этой идеи", - сказал Путин. "Готовы и далее оказывать Объединенным Арабским Эмиратам необходимое содействие в космической отрасли, включая такое направление, как спутниковая навигация и запуски аппаратов на космическую орбиту", - подчеркнул президент РФ. В свою очередь Мухаммед бен Заид Аль Нахайян поблагодарил российского лидера, высоко оценив поддержку РФ "Объединенных Арабских Эмиратов в историческом <...> деле - отправке в космос первого эмиратского космонавта Хазаа аль-Мансури". "Отправка первого космонавта из ОАЭ на МКС стала историческим достижением и реализацией давней мечты основателя нашего государства", - сказал наследный принц. Он выразил надежду на то, что визит Путина "оставит глубокий след и станет качественным рывком в развитии <...> партнерства и выведении его на высокий уровень". При этом Мухаммед бен Заид Аль Нахайян особо отметил, что в ОАЭ ценят глубину уже сложившихся стратегических отношений. Он подтвердил, что в ОАЭ уделяют приоритетное внимание развитию диалога и отношений с Российской Федерацией, потому что страны связывают не только узы дружбы на уровне народов, правительства и лично руководителей государств, но и многоплановое сотрудничество во всех областях. "Плоды его очевидны, в том числе в виде хороших экономических показателей", - отметил наследный принц Абу-Даби. Энергетика и инвестиции В ходе визита президента РФ в ОАЭ стороны заключили ряд соглашений в области энергетики и инвестиций. В частности, был подписан меморандум о взаимопонимании между Минэнерго РФ и Министерством энергетики и промышленности ОАЭ по сотрудничеству в сфере энергетики, меморандум о взаимопонимании между госкорпорацией "Росатом" и Корпорацией по атомной энергии ОАЭ о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях, концессионное соглашение между "Лукойлом" и национальной нефтяной компанией Абу-Даби по газовому месторождению Гаша. Также заключены соглашения о сотрудничестве между РФПИ, "Лукойлом" и Национальной нефтяной компанией Абу-Даби, между РФПИ и фондом "Мабудала" по реализации национальных проектов, в том числе в сфере искусственного интеллекта, а также рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве между "Газпром нефтью" и национальной нефтяной компанией Абу-Даби. Атом, агропром и инвестиции На встрече с представителями деловых кругов России и ОАЭ президент РФ заявил, что Объединенные Арабские Эмираты могут рассчитывать на российское содействие в развитии атомной генерации. "Росатом" предлагает свои уникальные возможности, опыт, современные технологии, соответствующие самым высоким стандартам, в том числе по безопасности", - сказал Путин. Кроме того, по его словам, Россия готова к активизации взаимодействия с ОАЭ в агропроме. "Россия может обеспечить потребность рынка Объединенных Эмиратов в сельхозпродукции и продовольственных товарах. Имеются в виду поставки мяса, в том числе халяльного, а также зерновых", - пояснил он.

Затронув тему российско-эмиратского торгово-инвестиционного и делового сотрудничества, Путин подчеркнул, что "Эмираты являются ключевым торговым партнером России в регионе Персидского залива, на Ближнем Востоке в целом". Президент РФ напомнил, что эмиратский фонд Mubadala стал одним из первых партнеров РФПИ, вместе они уже реализовали более 45 проектов на сумму $2,3 млрд. При этом он подчеркнул, что "доходность от этих вложений значительна, иногда в три раза превышает общемировые стандарты". "Вложения делаются в нефтехимию, в транспорт, в медицину. Сегодня (в ходе государственного визита Путина в ОАЭ - прим. ТАСС) заключены новые сделки. Речь идет о проектах на сумму порядка $1,4 млрд, и они охватывают самые разные отрасли", - заявил российский лидер. По словам главы российского государства, новые возможности сотрудничества открываются в цифровых технологиях, телекоммуникации, логистике, транспорте, финансах, в банковском деле и в области энергетики. Набирает обороты и промышленная кооперация РФ и ОАЭ. "Мы приветствуем вхождение наших эмиратских друзей в акционерный капитал компании - производителя автомобилей представительского класса Aurus. Мы делаем и будем делать все необходимое, чтобы инвесторы, в том числе из Объединенных Арабских Эмиратов, чувствовали себя на нашем рынке комфортно", - резюмировал Путин. Белый кречет и миниатюрный дворец По традиции лидеры России и ОАЭ обменялись подарками. Владимир Путин подарил Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну белого кречета. Президент РФ рассказал, что ферма по разведению кречетов сейчас создается на Дальнем Востоке. Такой же кречет в понедельник был подарен в Саудовской Аравии.

' ТАСС/Ruptly'