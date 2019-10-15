Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Продуктивный визит без подробностей. Владимир Путин посетил ОАЭ

Информации о содержании переговоров оказалось немного. Однако стороны заключили различные соглашения в области энергетики и инвестиций
Описание
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

АБУ-ДАБИ, 15 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин посетил во вторник с государственным визитом Объединенные Арабские Эмираты. Визит был насыщенным, однако информации о содержании переговоров было не очень много. Представителям СМИ пришлось довольствоваться лишь сказанными лидерами государств вступительными словами, которые транслировались с протокольной части мероприятий.

На эту тему
Путин обсудил в Эр-Рияде двусторонние отношения и проблемы региона

Однако о том, что визит стал весьма продуктивным, говорит факт заключения ряда соглашений в области энергетики и инвестиций.

Поразила своей зрелищностью официальная церемония встречи: автомобиль Aurus, в котором находился российский лидер, сопровождали конные всадники с флагами РФ и ОАЭ, а в небе во время проезда кортежа пролетели истребители.

Залпы пушек и почетный караул

На пути следования от аэропорта до президентского дворца кортеж президента РФ сопровождали автомобили Mercedes с эмиратскими номерами и надписью "ДПС" на капотах. Автомобили ДПС в кортеже представители российской делегации сочли дополнительным жестом уважения к высокому гостю из РФ.

По территории дворца отделившийся от кортежа Aurus российского лидера передвигался в окружении 12 всадников. После пролета истребителей, расцветивших небо российским триколором, пушки произвели 21 залп. Главу российского государства встретил почетный караул и военный оркестр.

Выйдя из автомобиля, Владимир Путин поприветствовал наследного принца Абу-Даби Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна и вместе с ним зашел во дворец, где они проследовали вдоль рядов из нескольких сотен местных жителей, поднявших флаги двух стран. После этого лидерам традиционно представили делегации обеих сторон. Когда наследный принц поравнялся с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, они обнялись и пожали друг другу руки.

После исполнения гимнов двух стран президент РФ и наследный принц сфотографировались на фоне флагов РФ и ОАЭ и отправились на переговоры.

' ТАСС/Ruptly'

Больше экономики, чем политики

На открытии переговоров с наследным принцем Абу-Даби президент РФ выразил удовлетворение развитием отношений с Объединенными Арабскими Эмиратами в разных отраслях. По оценке Путина, "российско-эмиратские отношения продолжают успешно развиваться в дружественном и конструктивном ключе". "Поддерживается плотная координация по актуальным вопросам глобальной и региональной повестки дня, прежде всего по Сирии, Ливии, Йемену, по ситуации в Персидском заливе", - сказал он, добавив, что "политический диалог регулярен и содержателен".

Глава государства отметил, что в тесном контакте находятся "министры иностранных дел [двух стран], налажено взаимодействие по линии Советов безопасности, по линии специальных служб и министерств обороны".

По словам российского лидера, расширяются связи в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. "В прошлом году достигли $1,7 млрд товарооборота, увеличение составило 3,6%", - констатировал Путин. Он поблагодарил наследного принца Абу-Даби за его личную поддержку партнерства Российского фонда прямых инвестиций и эмиратского фонда, которые вместе инвестируют в экономику РФ. Инвестиции составили $2,3 млрд.

"Мы продолжаем координировать наши усилия и нашу политику на мировом рынке углеводородов, в том числе благодаря соглашению ОПЕК+", - отметил российский лидер. Среди других направлений взаимодействия он назвал автопром. Путин особо отметил, что "Арабские Эмираты - популярное направление для российских туристов". "В прошлом году увеличение [турпотока] составило 23%", - констатировал он, приведя оценки Центробанка РФ, согласно которым российские "туристы потратили в Эмиратах более $1,3 млрд, что сопоставимо с объемом [двустороннего] товарооборота".

Приветствуя своего визави, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян назвал Путина своим другом и братом и заявил, что считает Россию своим вторым домом. Он поблагодарил российского лидера за то гостеприимство, которое ему было оказано во время визита в Москву, и высоко оценил результаты IX заседания Российско-эмиратской межправительственной комиссии.

Наследный принц Абу-Даби также отметил обоюдное желание России и ОАЭ вывести взаимное сотрудничество на уровень стратегического партнерства. "Это соответствует нашему общему видению, нашей концепции совместной, и в соответствии с этим видением мы нацелены на дальнейшее укрепление стратегического партнерства в интересах наших государств и наших народов", - подчеркнул он.

На космическом уровне

Стороны обсудили также сотрудничество двух стран в космической сфере. Путин заверил, что Россия готова развивать в этой области взаимодействие с Объединенными Арабскими Эмиратами. Глава российского государства поздравил руководство ОАЭ с успешным полетом первого астронавта Хазаа аль-Мансури на Международную космическую станцию (МКС).

На эту тему
Первый астронавт ОАЭ: реабилитацию после полета на МКС буду проходить в России

"Это событие стало возможным благодаря нашей с вами дружбе и вашим усилиям по продвижению самой этой идеи", - сказал Путин. "Готовы и далее оказывать Объединенным Арабским Эмиратам необходимое содействие в космической отрасли, включая такое направление, как спутниковая навигация и запуски аппаратов на космическую орбиту", - подчеркнул президент РФ.

В свою очередь Мухаммед бен Заид Аль Нахайян поблагодарил российского лидера, высоко оценив поддержку РФ "Объединенных Арабских Эмиратов в историческом <...> деле - отправке в космос первого эмиратского космонавта Хазаа аль-Мансури". "Отправка первого космонавта из ОАЭ на МКС стала историческим достижением и реализацией давней мечты основателя нашего государства", - сказал наследный принц.

Он выразил надежду на то, что визит Путина "оставит глубокий след и станет качественным рывком в развитии <...> партнерства и выведении его на высокий уровень". При этом Мухаммед бен Заид Аль Нахайян особо отметил, что в ОАЭ ценят глубину уже сложившихся стратегических отношений. Он подтвердил, что в ОАЭ уделяют приоритетное внимание развитию диалога и отношений с Российской Федерацией, потому что страны связывают не только узы дружбы на уровне народов, правительства и лично руководителей государств, но и многоплановое сотрудничество во всех областях. "Плоды его очевидны, в том числе в виде хороших экономических показателей", - отметил наследный принц Абу-Даби.

Энергетика и инвестиции

В ходе визита президента РФ в ОАЭ стороны заключили ряд соглашений в области энергетики и инвестиций. В частности, был подписан меморандум о взаимопонимании между Минэнерго РФ и Министерством энергетики и промышленности ОАЭ по сотрудничеству в сфере энергетики, меморандум о взаимопонимании между госкорпорацией "Росатом" и Корпорацией по атомной энергии ОАЭ о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях, концессионное соглашение между "Лукойлом" и национальной нефтяной компанией Абу-Даби по газовому месторождению Гаша.

Также заключены соглашения о сотрудничестве между РФПИ, "Лукойлом" и Национальной нефтяной компанией Абу-Даби, между РФПИ и фондом "Мабудала" по реализации национальных проектов, в том числе в сфере искусственного интеллекта, а также рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве между "Газпром нефтью" и национальной нефтяной компанией Абу-Даби.

Атом, агропром и инвестиции

На встрече с представителями деловых кругов России и ОАЭ президент РФ заявил, что Объединенные Арабские Эмираты могут рассчитывать на российское содействие в развитии атомной генерации. "Росатом" предлагает свои уникальные возможности, опыт, современные технологии, соответствующие самым высоким стандартам, в том числе по безопасности", - сказал Путин.

Кроме того, по его словам, Россия готова к активизации взаимодействия с ОАЭ в агропроме. "Россия может обеспечить потребность рынка Объединенных Эмиратов в сельхозпродукции и продовольственных товарах. Имеются в виду поставки мяса, в том числе халяльного, а также зерновых", - пояснил он.

На эту тему

Затронув тему российско-эмиратского торгово-инвестиционного и делового сотрудничества, Путин подчеркнул, что "Эмираты являются ключевым торговым партнером России в регионе Персидского залива, на Ближнем Востоке в целом". Президент РФ напомнил, что эмиратский фонд Mubadala стал одним из первых партнеров РФПИ, вместе они уже реализовали более 45 проектов на сумму $2,3 млрд. При этом он подчеркнул, что "доходность от этих вложений значительна, иногда в три раза превышает общемировые стандарты".

"Вложения делаются в нефтехимию, в транспорт, в медицину. Сегодня (в ходе государственного визита Путина в ОАЭ - прим. ТАСС) заключены новые сделки. Речь идет о проектах на сумму порядка $1,4 млрд, и они охватывают самые разные отрасли", - заявил российский лидер.

По словам главы российского государства, новые возможности сотрудничества открываются в цифровых технологиях, телекоммуникации, логистике, транспорте, финансах, в банковском деле и в области энергетики. Набирает обороты и промышленная кооперация РФ и ОАЭ. "Мы приветствуем вхождение наших эмиратских друзей в акционерный капитал компании - производителя автомобилей представительского класса Aurus. Мы делаем и будем делать все необходимое, чтобы инвесторы, в том числе из Объединенных Арабских Эмиратов, чувствовали себя на нашем рынке комфортно", - резюмировал Путин.

Белый кречет и миниатюрный дворец

По традиции лидеры России и ОАЭ обменялись подарками. Владимир Путин подарил Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну белого кречета. Президент РФ рассказал, что ферма по разведению кречетов сейчас создается на Дальнем Востоке. Такой же кречет в понедельник был подарен в Саудовской Аравии.

' ТАСС/Ruptly'

"Сокол - красивейшая птица. Мы занимаемся соколиной охотой более двух тысяч лет", - сказал наследный принц Абу-Даби, поблагодарив главу российского государства.

В ответ Мухаммед бен Заид преподнес Путину макет дворца Каср аль-Хосн, который ранее был резиденцией президента ОАЭ. Этот дворец-крепость - самое древнее строение в Абу-Даби на главной улице имени шейха Заида. Дворец входит в культурный фонд эмиратской столицы, став одним из символов ОАЭ.

"Это комната, где жили мои деды", - указал на одно из помещений на макете Мухаммед бен Заид. "Спасибо большое", - поблагодарил Путин, пожав руку наследному принцу Абу-Даби.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичКадыров, Рамзан АхматовичСирияОАЭЙеменРоссияЛивияНахайян, Мухаммед бен Заид, Аль
Реклама на ТАСС
Ассоциация IPChain представит спецпрограмму на форуме "Открытые инновации"
Форум пройдет 21-23 октября в Технопарке Инновационного центра "Сколково"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС