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Кабмин предложил отменить плановые проверки в рыболовной отрасли

Правительство ссылается на статистику за 2018 год, свидетельствующую о более высокой эффективности внеплановых контрольных мероприятий

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий отмену плановых проверок при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов.

Текст документа во вторник размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Согласно действующим нормам, Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство) уполномочено проводить плановые проверки, внеплановые проверки, а также плановые (рейдовые) осмотры.

"Действующая система организации и проведения плановых проверок... позволяет подконтрольным субъектам, заранее предупрежденным о сроках проведения плановых проверок, скрыть от должностных лиц, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия, многие совершаемые нарушения обязательных требований в сфере сохранения водных биоресурсов и среды их обитания", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Кабмин ссылается на статистику за 2018 год, свидетельствующую о более высокой эффективности внеплановых контрольных мероприятий. В среднем на одну плановую проверку приходится менее 0,54 выявленных нарушений законодательства, в то время как на одно рейдовое мероприятие - 1 нарушение.

"В связи с чем предлагается отказаться от плановых проверок юридических лиц в пользу более эффективных рейдовых мероприятий", - поясняют авторы инициативы.

Перераспределение функциональных обязанностей лиц, считает правительство, позволит "организовать выполнение комплекса мероприятий, направленных на профилактику нарушений", а также усилить эффективность контрольно-надзорной деятельности.

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