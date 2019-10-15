Запуск блокчейн-проекта TON могут отложить на полгода или год

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Запуск блокчейн-проект Павла Дурова Telegram Open Network (TON) может быть перенесен на полгода или год. Об этом сказал ТАСС источник, специализирующийся на криптоактивах.

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"Согласно данным инвесторов, сейчас обсуждается возможность перенести запуск TON на полгода или год", - сказал он.

12 октября Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск о приостановке ICO мессенджера Telegram, после чего команда TON сообщила в письме инвесторам, что рассматривает возможность переноса запуска платформы. Ранее издание The Bell сообщало со ссылкой на письмо инвесторам (было разослано 2 октября), что блокчейн-платформа TON будет запущена до конца октября.

Иск SEC, поданный в суд Манхэттена, связан с предполагаемым незарегистрированным размещением Telegram Group Inc и принадлежащей ей блокчейн-платформой TON цифровых токенов Gram. По данным SEC, компании продали около 2,9 млрд цифровых токенов 171 покупателю по всему миру, в том числе свыше 1 млрд токенов 39 жителям США.