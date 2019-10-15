РЭЦ совместно с банками создаст бизнес-площадку для торговых расчетов с Африкой

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Российский экспортный центр (РЭЦ) совместно с банками и иностранными партнерами формирует платформу для осуществления торговых расчетов с Африкой с общим оборотом около $5 млрд. Об этом сообщил глава РЭЦ Андрей Слепнев в интервью телеканалу "Россия-24" во вторник.

"Мы совместно с рядом российских банков и мировыми партнерами формируем платформу для торговых расчетов. Параметры этой платформы будут порядка $5 млрд для поддержания текущих расчетов <...> Таким образом, порядка 10 стран, и мы сможем действительно такой коридор открыть для торговли", - сказал он.

По его словам, данная инициатива может быть оформлена в ходе саммита Россия - Африка, который пройдет 23 и 24 октября в Сочи.

Как отметил Слепнев, проблема расчетов с Африкой часто тормозит сделки и проекты, поэтому необходимо иметь четкое представление, каким образом будет производиться работа с контрагентами. "Это [платформа] позволит абсорбировать риски при торговле с континентом, сразу включить в эту систему и встречные поставки тех товаров, которые котируются на международном рынке", - подчеркнул он.

По мнению главы РЭЦ, создание подобной бизнес-площадки сможет серьезно увеличить масштабы сотрудничества между Россией и Африкой. "У нас есть системный партнер - Афрэксимбанк, крупнейший институт развития на африканском континенте. Мы туда вошли как третий крупнейший внерегиональный партнер. Мы являемся акционерами, входим в органы управления. Благодаря этому мы уже сейчас готовим конкретные проекты", - добавил он.

В Сочи 23 и 24 октября под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси пройдет саммит Россия - Африка. На него приглашены руководители всех 54 государств континента, более 40 из них уже подтвердили свое участие. Параллельно с саммитом состоится экономический форум, в котором примут участие главы государств, представители госструктур, бизнеса и интеграционных объединений континента. Фонд "Росконгресс" и АО "Российский экспортный центр" совместно с Афрэксимбанком являются соорганизаторами форума.