"Газпром" заменит все иностранные компрессоры после инцидента с их отключением со спутника

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. "Газпром" планирует заменить мобильные компрессорные станции иностранного производства российскими аналогами. Решение о разработке этого оборудования, которое используется при ремонте трубопроводов, было принято после того, как во время опытных испытаний австрийская компания LMF через спутник отключила свои компрессоры. Об этом ТАСС сообщили во вторник в "Газпроме".

"В 2012 году две мобильные компрессорные станции производства LMF, предназначенные для использования при ремонте газопроводов, проходили опытные испытания на объекте дочернего общества "Газпрома". В процессе испытаний оборудование было дистанционно отключено компанией-производителем, потенциальный российский поставщик вернул его себе", - сообщил собеседник агентства.

В компании отметили, что разработка аналогичного отечественного оборудования была начата по инициативе "Газпрома". "К настоящему времени опытный образец изготовлен одним из предприятий в Татарстане", - добавили в холдинге.

Ранее во вторник начальник департамента №355 ПАО "Газпром" Павел Крылов на совещании по вопросу о перспективных направления развития сотрудничества компании и предприятий Татарстана говорил, что отключенное через спутник оборудование, по сути, превратилось в металлолом.

"Есть негативный опыт, когда нам дистанционно отключили эти компрессоры, и они стоят мертвым грузом, не работают до сих пор, дистанционно через спутник отключено - просто в металлолом превратились", - сообщил он.

Заместитель председателя правления компании Виталий Маркелов отметил, что зарубежное оборудование может быть ненадежным из-за возможности его отключения через спутник. По его словам, в будущем такие компрессоры потребуются в большом количестве, поэтому требуется развивать в России производство перекачивающего оборудования.

Импортозамещение в ТЭК

Министр энергетики России Александр Новак ранее сообщил, что министерство ставит перед собой задачу к 2020 году заместить до 80% используемых в России импортных технологий в топливно-энергетическом комплексе.

Новак отмечал, что в России реализуется большая программа по импортозамещению и внедряются самые современные технологии.

Мобильная компрессорная станция предназначена для того, чтобы на время ремонта одной нитки перекачивать газ в другую, параллельно проходящую нитку газопровода, тем самым обеспечивая бесперебойную подачу газа потребителям.