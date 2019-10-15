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Ассоциация IPChain представит спецпрограмму на форуме "Открытые инновации"

Форум пройдет 21-23 октября в Технопарке Инновационного центра "Сколково"

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Ассоциация IPChain выступит официальным партнером Московского международного форума "Открытые инновации" и представит специальную программу о современных методах развития сферы интеллектуальной собственности. Об этом корреспонденту ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе IPChain.

Форум пройдет 21-23 октября в Технопарке Инновационного центра "Сколково", его тема - "Цифровая нация. Трансфер к интеллектуальной экономике".

"В рамках деловой программы IPChain организует сессию "Intelligence value. Оценка стоимости объектов интеллектуальной собственности", ее ключевые темы - технологии и принципы оценочных методик, стоимость имущественных прав, влияние специфики объектов интеллектуальной собственности на их экспертизу, - рассказали в пресс-службе. - Сессия будет проведена в формате расширенного заседания Комитета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по интеллектуальной собственности с участием представителей крупного бизнеса, руководства профильных министерств и ведомств, зарубежных экспертов".

По словам председателя правления Фонда "Сколково" Игоря Дроздова, cпрос на инновации напрямую зависит от умения определять уникальность и стоимость интеллектуального продукта.

Президент Ассоциации IPChain Андрей Кричевский в беседе с корреспондентом ТАСС отметил, что интерес к институту интеллектуальной собственности существенно вырос, но качество технологий, которые предлагают рынку предприниматели-инноваторы для его полноценного функционирования в цифровую эпоху, во многом зависит от того, насколько понятны им самим механизмы создания, оценки, патентования и использования активов IP-рынка.

"Стремительный рост экономического оборота объектов IP в цифровой среде стимулирует формирование инфраструктуры доверия и коммуникации между рынками разных стран. В России создается технологическая база, которая в скором времени должна помочь сформировать стандарт для определения стоимости объектов интеллектуальной собственности и нематериальных активов, он необходим, поскольку традиционные методы оценки не всегда применимы в этой сфере", - сказал он.

IPQuorum.Innovation

На выставочной территории форума будет открыта коммуникационная площадка IPQuorum.Innovation. В ее деловой программе 15 лекций ведущих экспертов и представителей компаний - партнеров Ассоциации IPChain, включая ЦИС "Сколково". Специалисты расскажут о новых онлайн-нейросервисах на базе алгоритмов оценки музыки и о реализации их в бизнесе для привлечения клиентов и повышения их лояльности бренду. Речь пойдет и о цифровых платформах взаимодействия инновационных институтов развития на базе технологии IPChain, а также об особенностях налогообложения интеллектуальной собственности и цифровых прав.

О форуме

Ежегодный форум "Открытые инновации" проводится в Москве с 2012 года под эгидой правительства Российской Федерации, среди участников формирования инновационной экосистемы он считается уникальной дискуссионной площадкой.

Основная цель - развитие и коммерциализация новейших технологий, популяризация мировых технологических брендов и создание новых инструментов международного сотрудничества в сфере инноваций. В рамках программы проводятся пленарные заседания и тематические сессии, выставка, образовательные мероприятия, семинары и мастер-классы, инновационные шоу, деловые встречи.

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