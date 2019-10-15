Презентация экономики и бизнеса Рязанской области прошла в Бельгии и Люксембурге

БРЮССЕЛЬ, 15 октября. /ТАСС/. Презентация экономики и бизнеса Рязанской области состоялась в Бельгии и Люксембурге. По приглашению Бельгийско-Люксембургской торговой палаты в России и Торгового представительства РФ в Бельгии и Люксембурге, губернатор Рязанской области Николай Любимов, а также представители российского бизнеса посетили 14-15 октября Люксембург, Льеж и Брюссель.

"Мы настроены на расширение деловых и культурных связей с Люксембургом и Бельгией. Будем рады, если наш визит будет способствовать этому, - заявил Любимов на презентации экономики Рязанской области. - Для нас и рязанских предпринимателей это возможность рассказать о потенциале региона, представить свои инвестиционные предложения".

По его словам, Рязанская область активно работает над формированием благоприятного бизнес-климата. "Стараемся привлекать дополнительные инвестиции для того, чтобы реализовывать крупные, значимые для развития региона проекты. Одной из ключевых задач в экономике, которую мы будем решать в ближайшие несколько лет, является развитие экспортного потенциала и расширение международных контактов региона в этом направлении", - отметил он, подчеркнув, что в области успешно работают более 100 предприятий с иностранными инвестициями.

Губернатор добавил, что "особенно интересно сотрудничество в сфере логистики, в том числе в рамках совместного с люксембургским холдингом проекта по созданию мультимодального комплекса "Сухой порт Рязань". "Для региона это почти 5 млрд рублей инвестиций, более 3 тыс. новых рабочих мест", - сказал он.

Как рассказали в аппарате правительства Рязанской области, двухдневный рабочий визит российской делегации был посвящен вопросам экономической дипломатии. Презентация Рязанской области в Бельгии и Люксембурге позволит развивать сотрудничество и обмен знаниями между РФ и этими двумя странами в области инноваций, логистики и технологий, отметили там.