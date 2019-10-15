В ООН сообщили, что Россия заняла восьмое место в мире по числу патентных заявок

ЖЕНЕВА, 16 октября. /ТАСС/. Около 40 тыс. патентных заявок на изобретения было подано в 2018 году в России, которая по этому показателю заняла восьмое место в мире. Эти данные приведены в опубликованном в среду в Женеве докладе Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС).

В нем отмечается, что всего в мире в минувшем году "новаторы подали 3,3 млн патентных заявок", и таким образом "рост продолжился девятый год подряд и составил 5,2%". Первое место заняло ведомство интеллектуальной собственности Китая - 1,54 млн заявок, далее следуют США (более 597 тыс.), Япония (более 313 тыс.), Республика Корея (около 210 тыс.) и Европейское патентное ведомство (более 174 тыс.).

"В первую десятку вошли также ведомства Германии (67 898 заявок), Индии (50 055), Российской Федерации (37 957), Канады (36 161) и Австралии (29 957)", - указывает ВОИС, подчеркивая, что число заявок во всех этих странах увеличилось по сравнению с предыдущим годом.

В докладе говорится, что в 2018 году в мире был также подан 1 млн заявок на регистрацию промышленных образцов. "Среди двадцати ведущих ведомств двузначными темпами увеличилось число поданных регистрацию образцов в Соединенном Королевстве (рост на 42,4%), Российской Федерации (рост на 21%), Италии (рост на 16,6%), Индии (рост на 13,6%) и Китае (рост на 12,7%)", - констатирует ВОИС.

Подчеркивается, что "узловым центром подачи патентных заявок в мире является Азия", которая в прошлом году "упрочила свои позиции". В ведомства интеллектуальной собственности в азиатских странах поступило 66,8% все заявок, поданных в мире, тогда как в 2008 году этот показатель составлял 50,8%. Азия занимает также ведущие позиции по числу заявок на регистрацию товарных знаков и промышленных образцов.

ВОИС занимается вопросами политики, укрепления сотрудничества, предоставления услуг и информации в области интеллектуальной собственности. Это самофинансируемое учреждение системы ООН. В ВОИС входит 191 государство.