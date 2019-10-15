Минюст США обвинил турецкий банк Halkbank в нарушении санкций против Ирана

НЬЮ-ЙОРК, 16 октября. /ТАСС/. Министерство юстиции США предъявило обвинения турецкому государственному банку Halkbank в нарушении американских санкций против Ирана, мошенничестве и отмывании средств. Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении ведомства.

Иск подан в федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк. По утверждению Минюста США, финансовый институт "причастен к многомиллиардной схеме по обходу санкций США против Ирана".

"Турецкий государственный банк Halkbank обвиняется в том, что участвовал в сговоре с целью подрыва санкций США против иранского режима путем предоставления Ирану доступа к миллиардам долларов, вводя в заблуждение регулирующие органы США относительно данной схемы", - заявил помощник министра юстиции США Джон Демерс, курирующий вопросы национальной безопасности. По его утверждению, речь идет "об одном из самых серьезных нарушений санкций против Ирана".

Как сообщило агентство Reuters, представитель посольства Турции в Вашингтоне заявил, что предъявление обвинений банку не оказывает положительного влияния на двусторонние отношения.