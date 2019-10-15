"Ведомости": "Победа" поднимет цены на авиабилеты из зарубежных аэропортов примерно на 40%

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Авиабилеты лоукостера "Победа" из-за рубежа в Россию подорожают на €25 из-за включения в их цену стоимости регистрации клиентов на стойках аэропортов. Как в среду сообщает издание "Ведомости" со ссылкой на представителя авиаперевозчика Елену Селиванову, цена будет повышена 28 октября с началом зимней навигации.

Отмечается, что из-за включения дополнительного сбора в цену авиабилета рост цен затронет и тех, кто ранее регистрировался на рейс онлайн.

Как сообщила Селиванова, рост цен на авиабилеты связан с тем, что Мосгорсуд 8 октября удовлетворил иск Московской межрегиональной транспортной прокуратуры и запретил авиаперевозчику взимать с пассажиров дополнительные €25 за регистрацию на рейс на стойках аэропорта при вылете в Россию. Селиванова добавила, что если в России подобная плата сразу включена в сборы аэропортов и цену авиабилета, то в зарубежных аэропортах авиакомпании платят за регистрацию на стойке отдельно.

"Каждый иностранный аэропорт устанавливает свой размер платы за регистрацию на стойках, в среднем это составляет около €25", - сказала Селиванова. Она добавила, что средняя цена билета "Победы" в одну сторону на международных линиях в прошлый зимний сезон составила 4500 рублей. Таким образом, билеты подорожают в среднем на 40%, отмечают "Ведомости".

Мосгорсуд счел, что введение платы за регистрацию напрямую противоречит закону. Как отмечали в прокуратуре, плата составляет €25, что может составлять больше половины стоимости билета. В авиакомпании в свою очередь сообщали о планах оспорить данное решение суда.

"Победа" - первый российский лоукостер. Проект запущен в сентябре 2014 года. Помимо "Победы", в группу "Аэрофлот" входят авиакомпании "Аэрофлот", "Россия" и "Аврора".