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"Известия": экономика РФ потеряла 1,6% ВВП из-за несоблюдения норм охраны труда

По данным издания, за 2018 год Пенсионный фонд потратил 898,8 млрд рублей на выплату досрочных пенсий, а Фонд социального страхования выплатил 71,2 млрд рублей по страховым случаям

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Потери экономики РФ по причине производственных травм или неудовлетворительных условий труда составили 1,6% ВВП или 1,67 трлн рублей за 2018 год. Об этом в среду сообщила газета "Известия" со ссылкой на данные Всероссийского научно-исследовательского института труда Минтруда РФ (ВНИИ труда).

Отмечается, что основными проявлениями несоблюдения норм охраны труда являются производственные травмы, полученные по вине работодателя или неосторожности сотрудника, или вредные и опасные для здоровья условия. При несчастном случае работник выходит на больничную или досрочную пенсию, а при неблагоприятных трудовых условиях работнику полагаются доплаты и сокращенный рабочий день.

По данным издания, за 2018 год Пенсионный фонд России потратил 898,8 млрд рублей на выплату досрочных пенсий, а Фонд социального страхования выплатил 71,2 млрд рублей по страховым случаям. Более того, сами работодатели потратили 116,7 млрд рублей на компенсации сотрудникам, недополучив при этом 586,4 млрд рублей выручки из-за снижения производства продукции или услуг.

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Россия
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