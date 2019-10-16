"Вертолеты России" предложат Южной Корее модернизацию машин Ка-32

СЕУЛ, 16 октября. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Холдинг "Вертолеты России" предложит Южной Корее модернизировать парк машин Ка-32. Об этом заявил во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС его генеральный директор Андрей Богинский, принимающий в Сеуле участие в аэрокосмической выставке ADEX.

Он отметил, что в Южной Корее эксплуатируется достаточно большое количество вертолетов, выпущенных на предприятиях российского холдинга. "В первую очередь это Ка-32. Здесь самый большой в мире зарубежный парк вертолетов этого типа. В различных структурах и ведомствах Южной Кореи, а также в частных компаниях эксплуатируется более 50 машин", - рассказал Богинский.

"Для нас это один из ключевых рынков. Вертолеты эксплуатируются достаточно давно, поэтому мы понимаем необходимость модернизации этих машин. На выставке мы показываем ту работу, которую проводим у себя по модернизации Ка-32 и то, что мы будем предлагать нашим корейским заказчикам в ближайшем будущем", - подчеркнул гендиректор холдинга.

"Здесь мы представляем ее дальнейшее развитие. Это увеличенный больше чем на тонну водяной бак для пожаротушения, новый двигатель, который повысит тяговооруженность машины, что дает возможность увеличить количество забираемой воды, и новый комплекс авионики, который позволит применять вертолет в любых погодных условиях, то есть летать по приборам, а не только по правилам визуального полета", - сказал гендиректор компании.

Он отметил, что в этом году "Вертолеты России" принимают участие в ADEX в новом для себя формате. "Впервые наша техника демонстрируется на стенде официального дилера - компании RHFocus, с которой нас связывает история успешного сотрудничества по послепродажному обслуживанию вертолетов российского производства", - отметил Богинский. "Это тоже важно, поскольку обеспечение запасными частями и качественным своевременным сервисом эксплуатируемой техники - одно из наших ключевых преимуществ и та насущная необходимость, которая нужна эксплуатантам", - добавил он.

Надежность российских машин

По словам гендиректора холдинга "Вертолеты России", российские вертолеты Ка-32 заработали в Южной Корее репутацию крайне надежных машин.

"Сегодня у нас состоялась встреча с представителями корейских авиационных властей, и коллеги подтвердили, что техника за период эксплуатации доказала свою надежность и безопасность", - сказал он.

По словам Богинского, южнокорейское министерство лесного хозяйства уже достаточно давно эксплуатирует российские вертолеты. "Машина зарекомендовала себя очень надежно и эффективно. Здесь мы представляем ее дальнейшее развитие", - отметил он.

В числе главных конкурентных преимуществ российских вертолетов Богинский назвал горизонтальную систему пожаротушения, которая позволяет эксплуатировать вертолет не только для ликвидации природных пожаров, но и для тушения пожаров в высотных зданиях. "Второе - наша техника недорогая и в эксплуатации, и в обслуживании, а также надежная", - добавил он.

Богинский подчеркнул, что за последние два года холдинг наращивает поставки в Южную Корею запасных частей - примерно на 10% в год. "Понятно, что так не будет постоянно, рынок найдет свое равновесие, но наша главная задача - чтобы на рынке были аутентичные запасные части, которые позволяли бы безопасно эксплуатировать нашу технику и поддерживать ее соответствующую репутацию. Чтобы не было поставок неаутентичных запасных частей или компаний, которые не имеют документацию, но сами занимаются подделкой", - отметил гендиректор "Вертолетов России".

Он подчеркнул, что такая проблема характерна для рынков России, стран СНГ, Африки и Латинской Америки. "Особенно это касается милевских машин, поскольку они достаточно распространенные. Мы очень часто сталкиваемся с участием в тендерах компаний, которые предлагают цену на 30 или даже 40% ниже, чем мы. Чудес не бывает, и понятно, что эти запчасти или со складов еще с советского времени, или произведены не по оригинальной документации не оригинальным производителем", - сказал Богинский. По его словам, это мешает работе холдинга, а главное - подрывает репутацию производимой им техники.

Международная аэрокосмическая и оборонная выставка проходит в Республике Корея раз в два года. В ней участвуют ведущие мировые производители летательных аппаратов, военной техники и вооружений, авионики и другого оборудования.