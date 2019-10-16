В Екатеринбурге открылась международная выставка "Дорога-2019"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Международная специализированная выставка "Дорога-2019" открылась в Екатеринбурге.

"Наша выставка традиционно не только ждет высоких гостей, но и является местом встречи лучших профессионалов и экспертов. Собирает самые современные, интеллектуальные решения, которые помогают двигать дорожную отрасль вперед", - отметил вице-премьер РФ Максим Акимов.

"В этом году выставка приобрела новый формат. Мы не просто традиционно собираемся, общаемся, а также обсуждаем ход реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". У нас есть возможность поговорить как идет реализация нацпроекта, что необходимо еще сделать, чтобы придать ему дополнительное ускорение", - отметил министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

Международная специализированная выставка "Дорога-2019" проходит в Екатеринбурге с 16 по 18 октября. Это крупнейшее мероприятие дорожной отрасли в году. В первый день состоится пленарное заседание - всероссийский семинар-совещание "Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги": горизонт задач на 2020". Среди других ключевых тем - обеспечение безопасности дорожного движение, внедрение интеллектуальных транспортных систем, применение новейших технологий и материалов. Всего в выставке принимают участие более 6 тыс. участников и представители более 200 компаний, задействованных в транспортной сфере и занимающихся дорожной инфраструктурой.