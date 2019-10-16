En+ в течение пяти лет может инвестировать в экологические проекты более $700 млн

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. En+ Group в следующие пять лет может инвестировать в экологические проекты более $700 млн. О этом сообщил в интервью ТАСС глава совета директоров группы лорд Грегори Баркер.

"Мы смотрим на перспективу: на горизонте следующих пяти лет мы планируем инвестировать в экологические проекты более $700 млн. Около $315 млн - на проекты алюминиевых заводов, $400 млн - глиноземных", - сказал он.

Он напомнил, что группа также является участником национального проекта "Чистый воздух", инвестиции в рамках которого составят $200 млн, и с 2007 года реализует программу модернизации ГЭС "Новая энергия". Инвестиции в эту программу до 2026 года составят 21 млрд рублей.

"Мы не намерены ее сворачивать и недавно продлили программу до 2046 года. В период с 2027 по 2046 годы инвестиции составят 39 млрд рублей", - сказал лорд Баркер.

В результате реализации программы "Новая энергия" в прошлом году En+ Group удалось увеличить выработку электроэнергии на 1,6 млрд кВт⋅ч и снизить выбросы СО2 на 1,8 млн т. "Уже к 2022 году программа позволит нам нарастить годовую выработку электроэнергии на 2 млрд кВт⋅ч и сократить выбросы СO2 на 2,3 млн т. Эффект сопоставим со строительством новой ГЭС в Сибири мощностью 400 МВт", - добавил глава совета директоров компании.