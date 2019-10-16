Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

En+ в течение пяти лет может инвестировать в экологические проекты более $700 млн

Около $315 млн пойдет на проекты алюминиевых заводов

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. En+ Group в следующие пять лет может инвестировать в экологические проекты более $700 млн. О этом сообщил в интервью ТАСС глава совета директоров группы лорд Грегори Баркер.

"Мы смотрим на перспективу: на горизонте следующих пяти лет мы планируем инвестировать в экологические проекты более $700 млн. Около $315 млн - на проекты алюминиевых заводов, $400 млн - глиноземных", - сказал он.

Он напомнил, что группа также является участником национального проекта "Чистый воздух", инвестиции в рамках которого составят $200 млн, и с 2007 года реализует программу модернизации ГЭС "Новая энергия". Инвестиции в эту программу до 2026 года составят 21 млрд рублей.

"Мы не намерены ее сворачивать и недавно продлили программу до 2046 года. В период с 2027 по 2046 годы инвестиции составят 39 млрд рублей", - сказал лорд Баркер.

В результате реализации программы "Новая энергия" в прошлом году En+ Group удалось увеличить выработку электроэнергии на 1,6 млрд кВт⋅ч и снизить выбросы СО2 на 1,8 млн т. "Уже к 2022 году программа позволит нам нарастить годовую выработку электроэнергии на 2 млрд кВт⋅ч и сократить выбросы СO2 на 2,3 млн т. Эффект сопоставим со строительством новой ГЭС в Сибири мощностью 400 МВт", - добавил глава совета директоров компании.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Профильный комитет Госдумы одобрил повышение МРОТ на 850 рублей
Сейчас размер МРОТ составляет 11 280 рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС