Выручка "Детского мира" за девять месяцев выросла на 17,3%

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Выручка ретейлера "Детский мир" в январе - сентябре 2019 года выросла на 17,3% по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года и составила 89,8 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.

Объем консолидированной выручки группы в III квартале 2019 года увеличился на 19,3%, до 34 млрд рублей по сравнению с аналогичным кварталом 2018 года.

При этом объем выручки интернет-магазина за девять месяцев вырос на 68,6%, до 8,6 млрд рублей.

В Казахстане объем выручки сети "Детский мир" за девять месяцев 2019 года вырос на 52,3%, до 2,6 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Общие сопоставимые продажи (LFL) сети "Детский мир" в России и Казахстане увеличились на 8,2% по итогам девяти месяцев и на 10,7% по итогам III квартала 2019 года.

О компании

Группа компаний "Детский мир" - мультиформатный оператор розничной торговли. Группа компаний объединяет розничную сеть магазинов "Детский мир", сети магазинов ELC (в России) и ABC, сеть товаров для животных "Зоозавр".

За первые девять месяцев 2019 года, компания открыла 45 новых магазинов. Таким образом, общее число магазинов сети на 30 сентября 2019 года составило 780, из которых 62 магазина сети ELC и ABC, сесть "Зоозавр" представлена восьмью магазинами.