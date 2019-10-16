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Ж/д администрации пространства 1520 одобрили перевод вагонов в РФ на кассетные подшипники

Изменения не ограничат в дальнейшем курсирование по территории России грузовых вагонов приписки других железнодорожных администраций с колесными парами, укомплектованными цилиндрическими роликовыми подшипниками

МИНСК, 16 октября. /ТАСС/. Совет по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества одобрил переоборудование вагонов в РФ подшипниками кассетного типа, решение принято на 71-м заседании, которое в среду завершилось в Минске, сообщил корреспондент ТАСС.

"По положению, решение принимается большинством голосов - две трети и более. Решение принято, и пункт будет внесен в проект протокола", - сказал глава Белорусской железной дороги Владимир Морозов, который является сопредседателем совета по праву приглашающей стороны.

Против перехода высказались Казахстан, Грузия, Украина и Узбекистан.

Как говорится в протоколе заседания совета, изменения в руководящий документ в части применения подшипников кассетного типа на грузовых вагонах приписки РФ не ограничивают в дальнейшем курсирование по территории страны грузовых вагонов приписки других железнодорожных администраций с колесными парами, укомплектованными цилиндрическими роликовыми подшипниками.

О переходе

С 2021 года российские грузовые вагоны планируется перевести с роликовых подшипников на кассетные. Железнодорожные операторы и производители роликовых подшипников для грузовых вагонов попросили отложить переход всей отрасли на кассетные подшипники, писала газета "Коммерсантъ". По информации РБК, такую позицию поддержала и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ в письме министру транспорта Евгению Дитриху и генеральному директору РЖД Олегу Белозерову.

Согласно экспертному заключению Совета потребителей по вопросам деятельности РЖД, эта мера обойдется в 200-300 млрд рублей, а государственная поддержка в данном случае не предусмотрена.

В РЖД считают, что благодаря переходу на кассетные подшипники грузовые вагоны будут реже отправляться на внеплановый ремонт, а затраты владельцев подвижного состава снизятся. Так, жизненный цикл колесной пары, оборудованной роликовыми подшипниками, составляет около шести лет, а полувагонов, оборудованных кассетными подшипниками, - от 11 до 20 лет.

О совете

Совет по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества образован межправительственным соглашением о координационных органах железнодорожного транспорта СНГ от 14 февраля 1992 года и является межгосударственным органом, координирующим работу железнодорожного транспорта государств СНГ. В совет входят главы администраций и органов управления железнодорожным транспортом всех стран Содружества. В его работе принимают участие также железнодорожные администрации стран Балтии, Болгарии, Финляндии. Совет собирается два раза в год.

Теги
РоссияДитрих, Евгений ИвановичБелозеров, Олег Валентинович
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